Вагітна Світлана Тарабарова з великим животиком показалася напередодні пологів

Співачка Світлана Тарабарова от-от готується стати мамою втретє.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася новими світлинами та розповіла про своє хвилювання напередодні пологів. Своїм дописом Світлана хотіла підтримати усіх матусь, які зараз так само готуються зустрічати нове життя.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Останні дні до ПДП (попередня дата пологів - ред.). Хочу підтримати всіх дівчат, які так само, як і я зараз за крок до зустрічі із малюком … це нелегкі дні, фізично. До того ж, якою б хороброю ти не була, скільки б до цього дітей не народила (а якщо вперше - то взагалі) - ти хвилюєшся... Тобі навіть страшно. І це нормально - кажуть лікарі та психологи. Просто нам потрібна підтримка", - написала Тарабарова.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

На фото виконавиця позувала в чорних лосинах і короткому топі, якій підкреслив чималий животик артистки.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Ми сильні, ми витримаємо, доспимо своє (десь через рік, не знаю, як ви - я взагалі не сплю, болить все)... Все одно витримаємо і вже зовсім скоро будемо тримати на ручках неосяжний Всесвіт і наше життя зміниться раз і назавжди... Я з вами, обіймаю", - додала артистка.

Нагадаємо, що разом зі своїм чоловіком Світлана Тараброва виховує сина й доньку. Також стало відомо, що прдружжя чекає на дівчинку.

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