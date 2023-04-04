Вагітна Світлана Тарабарова з великим животиком показалася напередодні пологів

Зовсім скоро в артистки народиться третя дитина.
Співачка Світлана Тарабарова от-от готується стати мамою втретє.
На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася новими світлинами та розповіла про своє хвилювання напередодні пологів. Своїм дописом Світлана хотіла підтримати усіх матусь, які зараз так само готуються зустрічати нове життя.
"Останні дні до ПДП (попередня дата пологів - ред.). Хочу підтримати всіх дівчат, які так само, як і я зараз за крок до зустрічі із малюком … це нелегкі дні, фізично. До того ж, якою б хороброю ти не була, скільки б до цього дітей не народила (а якщо вперше - то взагалі) - ти хвилюєшся... Тобі навіть страшно. І це нормально - кажуть лікарі та психологи. Просто нам потрібна підтримка", - написала Тарабарова.
На фото виконавиця позувала в чорних лосинах і короткому топі, якій підкреслив чималий животик артистки.
"Ми сильні, ми витримаємо, доспимо своє (десь через рік, не знаю, як ви - я взагалі не сплю, болить все)... Все одно витримаємо і вже зовсім скоро будемо тримати на ручках неосяжний Всесвіт і наше життя зміниться раз і назавжди... Я з вами, обіймаю", - додала артистка.
Нагадаємо, що разом зі своїм чоловіком Світлана Тараброва виховує сина й доньку. Також стало відомо, що прдружжя чекає на дівчинку.
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