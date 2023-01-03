Вагітна Світлана Тарабарова замилувала фото, на яких тримається за чималий животик

Співачка запропонувала вгадати, на якому вона місяці вагітності.

Українська співачка Світлана Тарабарова потішила прихильників новим контентом.

В Instagram виконавиця опублікувала знімки, на яких тримається за чималий кругленький животик.

Судячи з виразу обличчя Світлани на деяких знімках, вагітність їй дається нелегко. Схоже, що дитина активно штовхається.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Сил і настрою немає, натомість є класні фото, щоб підняти його і почитати ваші теплі коменти", - написала артистка.

Окрім цього, виконавиця запропонувала прихильникам вгадати, на якому вона місяці вагітності. Думки користувачів розділилися, але більшість із них переконані, що дитина Тарабарової з'явиться на світ через один або два місяці.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, нещодавно 4-річний син артистки боляче травмувався і його довелося відвозити до лікарні. Світлана зізналася, що трапилося з Іваном.

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