Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вагітна Світлана Тарабарова замилувала кадрами, на яких разом з дітьми прикрашала новорічну ялинку

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
697
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вагітна Світлана Тарабарова замилувала кадрами, на яких разом з дітьми прикрашала новорічну ялинку

Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

Родина вже готується до зимових свят.

Втретє вагітна співачка Світлана Тарабарова поділилася милими кадрами, на яких разом із двома дітьми прикрашала новорічну ялинку.

На своїй сторінці в Instagram виконавиці поділилася відео з сином та донькою та показала, як вони готуються до прийдешніх свят. 

"Завдяки ЗСУ та дітям і ми з дітьми радітимемо магії Різдва вдома", - написала Світлана.

Першим допомагати виконавиці визвався її син Іван. Хлопчик із радістю заліз на драбину, а би повісити іграшки на ялинку та гірлянду.

"Почали ми ще вдень, поки Марія заснула. Мій помічник", - підписала фото з сином Тарабарова.

© instagram.com/tarabarova
Фото: instagram.com/tarabarova

Також у сторіз Тарабарова показала ялинкові прикраси, які мають для неї особливе значення. 

© instagram.com/tarabarova
Фото: instagram.com/tarabarova
© instagram.com/tarabarova
Фото: instagram.com/tarabarova

"Наприклад, цю пташку мені подарувала мама, за якою я дуже сумую. Рояль - Олексій, в наш перший Новий рік, коли ми познайомилися. Ляльок - сестри", - поділилася артистка. 

© instagram.com/tarabarova
Фото: instagram.com/tarabarova

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
697
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація