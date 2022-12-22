Вагітна Тарабарова дала концерт для військових: "Хлопці були на сході, де зараз справжнє пекло"

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка чекає на народження третьої дитини, продовжує давати концерти для військових ЗСУ.

Як у своєму Instagram пояснила виконавиця, вона не може інакше. Військові повернулися з найгарячіших точок, тож якщо Світлана може їх хоча б якось відволікти від жахіть війни, то вона це зробить.

"Куди? Ти ж вагітна!" - багато людей крутять пальцем, багато не розуміє "чому?"... Я для себе відповідь дала ще 2014-го року. Ці хлопці кілька днів тому були на сході, там, де зараз справжнє пекло. Дати хоч краплю тепла і зігріти музикою, обіймами - це вкрай важливо, бо вони там заради нас", - пояснила Світлана.

Тарабарова також додала, що військові не втомлюються захищати країну від окупантів, тож місія українців у тилу – допомагати їм здолати ворога та дякувати за захист.

"Вони не втомлюються захищати нас, ми ж мусимо не втомлюватись дякувати та за можливості донатити на ЗСУ", - додала виконавиця.

Світлана Тарабарова виступила для військових / Фото: instagram.com/93_brygada

Воїни 93 бригади "Холодний Яр", для яких співала Тарабарова, подякували співачці. Вони зазначили, що особливо важливо для них було почути пісню "Повертайся живим".

"Особливо тепло наші бійці сприйняли її хіт "Повертайся живим", адже саме з цими важливими словами рідні та близькі чекали на наших холодноярців з важкої та кривавої війни", - йдеться в повідомленні.

Світлана Тарабарова виступила для військових / Фото: instagram.com/93_brygada

Також військові поділилася, що Світлана подарувала їм печиво із написом назви бригади. Захисники теж зробили особливий подарунок співачці. Артистці вручили прапор підписаний бійцями, а також букет із гілочками бавовни.

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