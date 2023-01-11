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Вагітна Євгенія Емеральд продемонструвала округлий животик та показалася після п'яти крапельниць

Вагітна Євгенія Емеральд продемонструвала округлий животик та показалася після п'яти крапельниць

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Вагітна Євгенія Емеральд продемонструвала округлий животик та показалася після п'яти крапельниць

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Снайперка від початку року мала певні проблеми зі здоров'ям.

Захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд невдовзі вдруге стане мамою.

Як днями ділилася Євгенія, усі новорічні свята вона провела у лікарні, оскільки двічі перехворіла грипом. Захисниці поставили п'ять крапельниць, після яких вона показала у сторіз своєї сторінки в Instagram, який вигляд має.

Євгенія Емеральд / © instagram.com/emerald.evgeniya
Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Окрім того Емеральд, яка наразі все ще перебуває у пологовому, продемонструвала помітно округлий животик. Як розповіла снайперка, вона почувається добре.

Євгенія Емеральд / © instagram.com/emerald.evgeniya
Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Зазначимо, що раніше захисниця відповіла диванним критикам, які хейтять її через висвітлення вагітності у Мережі. Захисниця пообіцяла, що вона ще й свої пологи покаже і поділиться емоціями, "бо народження нового життя - це прекрасно".

Нагадаємо, що Євгенія Емеральд заміжня за своїм коханим Євгеном Степанюком, з яким вони зустрілися на війні. Пара зіграла весілля у День захисників та захисниць 14 жовтня минулого року. Невдовзі "українська Жанна Д'Арк" розсекретила, що чекає дитину від свого чоловіка. У Емеральд також є донька від попереднього шлюбу.

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Дата публікації
Перегляди
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