Вагітна Євгенія Емеральд у піджаку на голе тіло засвітила чималий округлий животик

Снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк", захисниця Євгенія Емеральд знялася у стильній та, водночас, ніжній фотосесії.

Емеральд, яка перебуває при надії, позувала у чорному костюмі, при чому піджак Євгенія одягла на голе тіло. Вбрання захисниці добре підкреслило її помітно округлий животик. Авторкою фотосесії виступила фотографиня Вікторія Рай. Вона й поділилася кадрами з Євгенією на своїй сторінці в Instagram.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/ray_vika

"Перевтілення войовничого Фенікса Євгенії Емеральд в тендітну та ніжну жінку", - підписала кадри Рай.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/ray_vika

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/ray_vika

Зазначимо, що Емеральд чекає дитину від свого чоловіка, українського захисника Євгена Степанюка, з яким познайомилася на фронті. Там же закохані, до речі, зіграли весілля – просто на передовій на Харківщині.

Також у захисниці є донька, 10-річна Жасмін від попередніх стосунків. З ексобранцем Євгенія розійшлася до початку повномасштабного вторгнення.

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