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Вагітна Євгенія Емеральд вийшла на зв'язок після страшної аварії, та показала свою розбиту машину

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1024
Час на прочитання
2 хв
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Вагітна Євгенія Емеральд вийшла на зв'язок після страшної аварії, та показала свою розбиту машину

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Захисниця зізналася, що це вперше за 15 років її водійського стажу вона потрапила у ДТП.

Снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд вперше вийшла на зв'язок з шанувальниками після того, як потрапила в серйозну аварію.

Українська захисниця, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, заспокоїла фанів, що з нею все гаразд, але зізналася, що пережила серйозний стрес. У сторіз своєї сторінки в Instagram Емеральд розповіла, що вона вперше за 15 років свого водійського стажу потрапила в ДТП.

"Вчора був вибір – або лобове зіткнення, лоб в лоб, або пожертвувати своєю машиною звернути праворуч і розбити нафіг всю машину. Я обрала другий варіант. Все на краще. Слава богу, що всі живі здорові. Так, стресанула вчора, якщо чесно, дуже сильно. Так, боляче за машину, бо я її заробила своїм трудом чесним, придбала за чесні кошти. І це дуже не в тему перед пологами, але все що не відбувається, - відбувається на краще", - зазначила Емеральд.

Євгенія Емеральд / © instagram.com/emerald.evgeniya
Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Також у сторіз захисниця запостила відео, на якому зображена її понівечена машина. Як розповіла снайперка, авто постраждало не стільки зовнішньо, скільки внутрішньо:

Євгенія Емеральд / © instagram.com/emerald.evgeniya
Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Ладно зовнішньо, там навіть на відео всього нема, що там по боках, але вона дуже сильно постраждала внутрішньо. Багато хто сказав, що дуже потужна машина, бо якби була якась інша, всі ці залізяки, вони б опинилися в салоні. Я коли це відео, дивлюсь мене ще трусить досі. Показую свій бойовий кар, який пережив перші чотири місяці фронту. Ця машина була в Київській області, в Макарівському районі, в Харківській області в Сумській області", - розповіла снайперка.

© instagram.com/emerald.evgeniya
Фото: instagram.com/emerald.evgeniya
© instagram.com/emerald.evgeniya
Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд розповіла, як перше ніж вирушити на фронт, напророчила, що зустріне там свого чоловіка, а також поділилася, якої дієти дотримується під час вагітності.

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Дата публікації
Перегляди
1024
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