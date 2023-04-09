Вагітну Світлану Тарабарову жорстко розкритикували у Мережі за веселе фото з Соломією Вітвіцькою

Втретє вагітна співачка Світлана Тарабарова несподівано стикнулася з критикою у Мережі.

У гості до артистки завітала її подруга, телеведуча Соломія Вітвіцька. Разом зі старшими дітьми Світлани знаменитості зробили декілька веселих фото та опублікували їх в Instagram спільним дописом.

Фото: instagram.com/tarabarova

"В очікуванні дива", - написала Тарабарова.

Фото: instagram.com/tarabarova

Однак несподівано молоду матусю жорстко розкритикували у коментарях. Образливі коментарі стосувалися не лише співачки, а й її дітей.

Мені здається що вона завжди вагітна, скільки у неї дітей?

Нащо язики показувати? Це негарно!

Ви так потовствли, що це жесть... Досить вам народжувати, вік вже бере своє!

Діти на маму взагалі не схожі...

Тільки потім не скиглить, що багато дітей та грошей не вистачає.

Тарабарова не стала мовчати та відповіла на усі закиди хейтерів у сторіз в своєму акаунті. Співачка була просто приголомшена такими коментарями.

"Я просто в шоці від коментарів цих "жінок". Я ніколи з таким не зіштовхувалась і хочу за це вам подякувати, моя світла Insta-родина. Я навіть не уявляю, що переживають люди, яким пишуть хейт. А ви - дівчата , коментатори не переймайтеся , я спокійно народжу, схудну і буду щаслива, тому що всередині мене немає злості та гнилі, я вам співчуваю щиро", - написала Світлана.

Фото: instagram.com/tarabarova

Також виконавицю дуже обурило, що подібні злі слова жінки писали їй у велике свято - Вербну неділю. Тож Світлана подякувала усім своїм добрим підписникам та нашим захисникам.

"Всім світлим, добрим, людяним українцям не втомлюся казати дякую! P.S.: І це у Вербну неділю! Потім ці жіночки, коментуючи, ходять до церкви! Ой, все! Навіть не хочу витрачати на це свій час. Люблю вас, дякую! Слава Україні! Дякую нашим захисникам за цей неймовірний день! Світло завжди перемагає темряву", - додала Тарабарова.

Фото: instagram.com/tarabarova

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