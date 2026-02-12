Вагітна Аліна Гросу розсекретила стать майбутнього первістка й злилася у поцілунку з чоловіком

Аліна Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

Українська співачка Аліна Гросу презентувала нову пісню «Волошки» та водночас поділилася особливою новиною з прихильниками.

У лірик-відео до треку артистка розкрила стать майбутньої дитини. У кадрі виконавиця постала разом із чоловіком, половину обличчя якого затуляв шарф. Закохані із хлопавками у руках, з яких виходив синій дим, повідомили, що чекають на хлопчика. Майбутні батьки не стримували радощів — обіймалися та цілувалися.

До слова, ролик виконаний у лаконічному форматі без зайвого пафосу та спецефектів. Втім, символізму у відео більш ніж достатньо. Синій волошковий відтінок, який домінує в кадрі, став продовженням особистої історії співачки. Раніше Гросу вже натякала на зміни у житті в кліпі «Жити на повну», що завершувався чорно-білими кадрами з відкритим фіналом — ніби початком нового розділу.

Композиція «Волошки» присвячена щирим почуттям, близькості та коханню без матеріального підтексту. Однак цього разу слухачі обговорюють не лише прем’єру, а й щасливі зміни в житті артистки.

«Я дуже щаслива і зараз живу в абсолютно новому для себе стані. Це час, який хочеться проживати повільно — з любов’ю і вдячністю, плекати почуття всередині. Водночас мені хочеться поділитися з аудиторією тим, наскільки наповненою та піднесеною я себе відчуваю, очікуючи на мого хлопчика, але слів для цього бракує. Якнайкраще передає мій стан саме музика: так було і є завжди, що б зі мною не відбувалося», — зізналася співачка.

Напередодні релізу GROSU також опублікувала відео, в якому її рідні намагалися вгадати стать майбутньої дитини. Та правду вони дізналися разом із фанатами — вже під час прем’єри «Волошок».