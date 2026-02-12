ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1039
Час на прочитання
2 хв

Вагітна Аліна Гросу розсекретила стать майбутнього первістка й злилася у поцілунку з чоловіком

Зірка провела невеличке гендер-паті у компанії батька свого майбутнього малюка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Аліна Гросу

Аліна Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

Українська співачка Аліна Гросу презентувала нову пісню «Волошки» та водночас поділилася особливою новиною з прихильниками.

У лірик-відео до треку артистка розкрила стать майбутньої дитини. У кадрі виконавиця постала разом із чоловіком, половину обличчя якого затуляв шарф. Закохані із хлопавками у руках, з яких виходив синій дим, повідомили, що чекають на хлопчика. Майбутні батьки не стримували радощів — обіймалися та цілувалися.

До слова, ролик виконаний у лаконічному форматі без зайвого пафосу та спецефектів. Втім, символізму у відео більш ніж достатньо. Синій волошковий відтінок, який домінує в кадрі, став продовженням особистої історії співачки. Раніше Гросу вже натякала на зміни у житті в кліпі «Жити на повну», що завершувався чорно-білими кадрами з відкритим фіналом — ніби початком нового розділу.

Композиція «Волошки» присвячена щирим почуттям, близькості та коханню без матеріального підтексту. Однак цього разу слухачі обговорюють не лише прем’єру, а й щасливі зміни в житті артистки.

«Я дуже щаслива і зараз живу в абсолютно новому для себе стані. Це час, який хочеться проживати повільно — з любов’ю і вдячністю, плекати почуття всередині. Водночас мені хочеться поділитися з аудиторією тим, наскільки наповненою та піднесеною я себе відчуваю, очікуючи на мого хлопчика, але слів для цього бракує. Якнайкраще передає мій стан саме музика: так було і є завжди, що б зі мною не відбувалося», — зізналася співачка.

Напередодні релізу GROSU також опублікувала відео, в якому її рідні намагалися вгадати стать майбутньої дитини. Та правду вони дізналися разом із фанатами — вже під час прем’єри «Волошок».

Дата публікації
Кількість переглядів
1039
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie