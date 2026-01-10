ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
811
Час на прочитання
1 хв

Вагітна Аліна Гросу відверто розповіла про свій стан і з якими складнощами стикнулась: "Як це тяжко"

Артистці нелегко дається вагітність, проте вона неабияк щаслива.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Аліна Гросу

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу, яка вагітна первістком, розкрила подробиці про свій стан і зізналась, з якими складнощами стикнулась.

Виконавиця в Instagram-stories опублікувала раніше небачене її фото, де вона постає з округлив животиком. Артистка не приховує, що вагітність дається їй нелегко. Проте співачка запевняє, що неабияк тішиться майбутньому поповненню в родині.

"Хто б мені раніше сказав, як це тяжко. Я почуваюся чупа-чупсом, але щасливим чупа-чупсом", - ділиться співачка.

Аліна Гросу говорить, що під час вагітності стала неабияк тривожною. Коли виконавиця не відчуває рухів малюка, то чи не одразу ж звертається до лікаря. Окрім того, артистка стала емоційною. Також смаки в їжі неабияк змінились. Артистка говорить, що їй постійно щось хочеться їсти, але й при цьому думки про дієту не зникають.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

"Якщо танців чи бійки в животі немає пів години - я вже пакую валізи до лікаря. Тривожно за все, я навіть не кажу за новини. Абсолютно за все! Емоційність через край. Їсти хочеться - дах їде. Хочу хліба, лимонів і медовика. І на дієту хочу", - ділиться співачка.

Нагадаємо, від грудня 2025 року ходили плітки, що Аліна Гросу вагітна. Врешті, співачка підтвердила, що дійсно перебуває при надії, та показала батька своєї майбутньої дитини.

Дата публікації
Кількість переглядів
811
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie