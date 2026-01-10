Вагітна Аліна Гросу відверто розповіла про свій стан і з якими складнощами стикнулась: "Як це тяжко"

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу, яка вагітна первістком, розкрила подробиці про свій стан і зізналась, з якими складнощами стикнулась.

Виконавиця в Instagram-stories опублікувала раніше небачене її фото, де вона постає з округлив животиком. Артистка не приховує, що вагітність дається їй нелегко. Проте співачка запевняє, що неабияк тішиться майбутньому поповненню в родині.

"Хто б мені раніше сказав, як це тяжко. Я почуваюся чупа-чупсом, але щасливим чупа-чупсом", - ділиться співачка.

Аліна Гросу говорить, що під час вагітності стала неабияк тривожною. Коли виконавиця не відчуває рухів малюка, то чи не одразу ж звертається до лікаря. Окрім того, артистка стала емоційною. Також смаки в їжі неабияк змінились. Артистка говорить, що їй постійно щось хочеться їсти, але й при цьому думки про дієту не зникають.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

"Якщо танців чи бійки в животі немає пів години - я вже пакую валізи до лікаря. Тривожно за все, я навіть не кажу за новини. Абсолютно за все! Емоційність через край. Їсти хочеться - дах їде. Хочу хліба, лимонів і медовика. І на дієту хочу", - ділиться співачка.

Нагадаємо, від грудня 2025 року ходили плітки, що Аліна Гросу вагітна. Врешті, співачка підтвердила, що дійсно перебуває при надії, та показала батька своєї майбутньої дитини.