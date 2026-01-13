Вагітна Аліна Гросу замилувала фото з дитинства: який вигляд співачка мала у п'ять років

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка та акторка Аліна Гросу, яка нині перебуває в очікуванні первістка, поринула в теплі спогади з дитинства та зворушила шанувальників ностальгійними кадрами.

У своєму Instagram артистка опублікувала серію архівних фото, зроблених задовго до її перших музичних успіхів. Зокрема, на одному зі знімків маленька Аліна позує на руках у старшого брата, поруч із ними — мама. Майбутня зірка постала в милій бірюзовій кофтинці та з дитячою безпосередністю у погляді.

Аліна Гросу з родиною на архівних фото / © instagram.com/alina_grosu

Також Гросу поділилася світлиною зі святкування Нового року в дитячому садочку. На фото вона позує в білій сукні поруч із хлопчиком і з усмішкою згадує той період життя, коли ще й не здогадувалася про майбутню популярність.

«Ялинка в садочку. Ще до „Бджілки“», — з гумором підписала кадр співачка.

Аліна Гросу на архівних фото / © instagram.com/alina_grosu

Окремо Аліна здивувала прихильників фото зробленим ще 2000-го року. Тоді артистці було лише п’ять років. Зірка також показала колаж із кількох кадрів, де вона із задоволенням смакує стравами, та пожартувала над собою.

«Перепрошую, а в мене взагалі є фотки не з їжею? Питання „звідки взялися щоки“ більше нема», — написала Гросу.

Аліна Гросу з мамою на архівних фото / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу на архівних фото / © instagram.com/alina_grosu

