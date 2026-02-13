ТСН у соціальних мережах

Вагітна Аліна Гросу здивувала, чому приховувала від хрещеної Ірини Білик стать своєї дитини

Співачка навіть через зіркову хрещену робила повторну УЗД, аби переконатися у статі дитини.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ірина Білик та Аліна Гросу

Ірина Білик та Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу здивувала, чому приховувала від хрещеної, артистки Ірини Білик, стать своєї майбутньої дитини.

Виконавиця наразі вагітна первістком. І нещодавно Аліна Гросу розсекретила, що чекає на хлопчика. Як виявилося, новина стала сюрпризом не лише для прихильників артистки, а й для рідних. За словами знаменитості, всі були шоковані. Річ у тім, що рідні виконавиці були переконані, що вона стане мамою дівчинки.

До речі, саме в цьому Аліну Гросу запевняла зіркова хрещена Ірина Білик та наголошувала, що ніколи не помиляється. Співачка зізнається, що навіть боялась говорити їй, що в неї буде насправді хлопчик.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

"Ми приховували це від Ірочки Білик, бо вона мені сказала, що буде дівчинка і вона ніколи не помиляється. А я як дізналась, що наша манюнічка - синочок, засоромилась їй сказати, що вона помилилась", - зізнається співачка.

До речі, через те, що Ірина Білик переконувала Аліну Гросу, що в неї буде дівчинка, артистка після гендер-паті засумнівалась, чи правильно лікарі визначили стать малюка. Тож, навіть зробила повторну УЗД. Врешті, виконавиця таки чекає на хлопчика.

