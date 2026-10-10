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Вагітна дружина Остапчука з іграшкою на голові здивувала зізнанням і показала витівки 2-річного сина
Дружина Володимира Остапчука показала, як намагається тренуватися під час другої вагітності, поки дворічний Тимофій додає заняттям несподіваних веселощів.
Вагітна дружина ведучого Володимира Остапчука, Катерина Остапчук, показала кумедне відео з йогою та 2-річним сином Тимофієм, який перетворив тренування мами на справжню пригоду.
Дружина шоумена Володимира Остапчука поділилася кадрами домашнього заняття. Блогерка вирішила приділити увагу фізичній активності під час другої вагітності. Однак компанія маленького сина внесла свої корективи у плани. Тимофій не збирався залишатися осторонь маминих справ. У результаті спокійне тренування перетворилося на кумедну взаємодію з малюком. А один із моментів особливо розсмішив Катерину.
«Я і спорт — це антоніми, але вагітність змушує дбати про спину. Особливо, коли вона вже не перша і розумієш, що на тебе чекає. Тренуйтеся!» — поділилася блогерка.
Катерина також показала, як на практиці проходить йога для майбутніх мам, якщо поруч є дворічна дитина. Замість зосередженого виконання вправ їй довелося відволікатися на витівки Тимофія. Малюк вирішив долучитися до процесу у власний спосіб: на одному з кадрів мама опинилася з дитячою іграшкою на голові.
«Йога для вагітних, але в тебе є тодлер», — з гумором підписала відео Остапчук, натякнувши на особливості тренувань у компанії маленької дитини.
Попри кумедні обставини, блогерка нагадала про важливість турботи про себе під час вагітності. Тимофій, схоже, поки що має власне уявлення про те, як саме мама повинна займатися спортом.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук розсекретив стать четвертої дитини. Дізнайтеся, на кого чекає його 26-річна дружина.