Вагітна дружина Остапчука з іграшкою на голові здивувала зізнанням і показала витівки 2-річного сина

Володимир Остапчук з дружиною Катериною / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

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Вагітна дружина ведучого Володимира Остапчука, Катерина Остапчук, показала кумедне відео з йогою та 2-річним сином Тимофієм, який перетворив тренування мами на справжню пригоду.

Дружина шоумена Володимира Остапчука поділилася кадрами домашнього заняття. Блогерка вирішила приділити увагу фізичній активності під час другої вагітності. Однак компанія маленького сина внесла свої корективи у плани. Тимофій не збирався залишатися осторонь маминих справ. У результаті спокійне тренування перетворилося на кумедну взаємодію з малюком. А один із моментів особливо розсмішив Катерину.

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«Я і спорт — це антоніми, але вагітність змушує дбати про спину. Особливо, коли вона вже не перша і розумієш, що на тебе чекає. Тренуйтеся!» — поділилася блогерка.

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Катерина Остапчук з сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук з сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина також показала, як на практиці проходить йога для майбутніх мам, якщо поруч є дворічна дитина. Замість зосередженого виконання вправ їй довелося відволікатися на витівки Тимофія. Малюк вирішив долучитися до процесу у власний спосіб: на одному з кадрів мама опинилася з дитячою іграшкою на голові.

«Йога для вагітних, але в тебе є тодлер», — з гумором підписала відео Остапчук, натякнувши на особливості тренувань у компанії маленької дитини.

Катерина Остапчук з сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук з сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Попри кумедні обставини, блогерка нагадала про важливість турботи про себе під час вагітності. Тимофій, схоже, поки що має власне уявлення про те, як саме мама повинна займатися спортом.

Катерина Остапчук з сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук розсекретив стать четвертої дитини. Дізнайтеся, на кого чекає його 26-річна дружина.

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