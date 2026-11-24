Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/poka.tya

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Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, яка вагітна другою дитиною, потрапила до лікарні в Канаді.

Про це блогерка Катерина Полтавська розповіла в Instagram-stories. Обраниця шоумена зізналась, що почувалась зле. Зокрема, у Катерини тягнув живіт, а також її кидало в жар. Разом із тим Полтавській не ставало краще. Тож, вони з чоловіком ухвалили рішення звернутися за допомогою до лікарів. Врешті, обраниця Остапчука провела ніч у відділені екстреної медичної допомоги. Наостанок Катерина запевнила, що зараз із нею вже все гаразд, і вона почувається краще.

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«Ніч провела в канадській екстреній медичній допомозі. Вагітність омолоджує. Вже все добре. Тягнув живіт довго і не проходило, у жар кидало. Вирішили не ігнорувати і не чекати, поки пройде. Додому повернулися о 6 ранку. До речі, при вагітності екстрена медична допомога працює чудово. Нічого не чекали», — поділилась обраниця шоумена.

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Катерина Полтавська у відділені екстреної медичної допомоги / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Також Катерина Полтавська звернулась до жінок, які зараз теж при надії. Блогерка наголосила, що вагітність — це непередбачуваний стан. Тож, вона закликала не ігнорувати нетипові симптоми, а одразу ж звертатися за допомогою до лікарів, оскільки це може бути критична ситуація, а втрачений час дорого вартуватиме.

«Не ігноруйте нетипове самопочуття при вагітності і не терпіть біль. Вагітність — стан непередбачуваний, і іноді втрачений час може стати критичним. Не займайтеся самолікуванням і не ставте діагнози по телефону зі своїм лікарем. Всім здоровʼя», — звернулась до підписниць блогерка.

Допис Катерини Полтавської / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука чесно зізналась, як ставиться до дітей чоловіка від першого шлюбу. У шоумена є син та донька від колишньої дружини.

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