Вагітна ексдружина Дзідзьо не змогла укласти шлюб із нареченим через "Дію" і здивувала причиною

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

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Ексдружина українського співака Дзідзьо — виконавиця SLAVIA — здивувала, що не змогла укласти шлюб із нареченим через "Дію".

Наприкінці травня закохані, які чекають на народження дитини, все ж таки вирішили одружитися. Коханий Андрій освідчився співачці через "Дію", а та погодилася вийти за нього заміж. Однак із цим виникли певні нюанси. Закоханим пропонували укласти шлюб лише в січні 2026 року, а потім ще з'явилося вільне віконце в кінці липня. Утім, пара не хоче аж стільки очікувати.

"Дія" запропонувала найближчу дату одруження в січні 2026 року. Після кількох спроб і моніторингу знайшли віконечко в кінці липня. Забронювали, подумали 12 годин (саме стільки система дає часу на роздуми) і вирішили, що нам треба вже", - поділилася артистка.

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Допис SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA та Андрій вирішили звернутися до державного РАЦСу з надією, що так буде швидше. Там реєструють шлюб через місяць після подачі заяви. Утім, є винятки. Наприклад, коли пара чекає на народження дитини, то їх можуть одружити одразу ж. Тож, цілком ймовірно, що SLAVIA та Андрій вже скористалися цією можливістю.

"У РАЦСі шлюб реєструється через місяць після подачі заяви, але за наявності поважних причин можуть зареєструвати раніше. У деяких випадках, наприклад, під час воєнного стану, реєстрація шлюбу можлива в день подання заяви, а також в особливих випадках, таких як вагітність", - поділилася артистка.

SLAVIA та її наречений Андрій / © instagram.com/slavia_official

Нагадаємо, нещодавно шоумен Фіма Константиновський одружився з коханою Єлизаветою. Ведучий вже показав, як із дружиною відгуляв весілля просто неба.