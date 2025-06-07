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Вагітна ексдружина Дзідзьо вийшла заміж удруге та покепкувала зі своєї оригінальної обручки
Наречені уклали шлюб без свідків та гостей.
Ексдружина українського співака Дзідзьо — виконавиця SLAVIA — офіційно вийшла заміж за бізнесмена Андрія.
Про свій новий статус виконавиця повідомила в Instagram. SLAVIA на останніх місяцях вагітності опублікувала фото з розпису, де на тлі видніється Палац одружень. Новоспечене подружжя також показало свої праві руки, де мали б виднітися обручки. Проте раніше співачка ділилася, що вона з коханим ухвалила рішення бути тимчасово без них, адже у майбутньому хоче знайти "ту саму", а не купити просто прикрасу.
Тим не менш, артистка вже поділилася першими враженнями від особливого дня: "Одружені! Нам таки вдалося зареєструвати шлюб до народження дитинки. Обручки обирав коханий, за моїм бажанням. Найважливіше встигли. З малюком домовились, чемно росте в животику. 40 тижнів. З дня на день очікуємо нашої зустрічі", - замилувала співачка.
Щасливі закохані після офіційної частини вирушили на святкування. Зокрема, вагітна SLAVIA показалася у компанії чоловіка та як вони випили по келиху алкогольних напоїв. За словами зірки, це її перший келих ігристого за всі дев'ять місяців виношування їхнього первістка, який народиться найближчими днями.
До слова, раніше SLAVIA хотіла зареєструвати шлюб дистанційно через "Дію", але не вийшло. Зірка назвала причину.