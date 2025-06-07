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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1206
Час на прочитання
1 хв

Вагітна ексдружина Дзідзьо вийшла заміж удруге та покепкувала зі своєї оригінальної обручки

Наречені уклали шлюб без свідків та гостей.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
SLAVIA вийшла заміж

SLAVIA вийшла заміж / © instagram.com/slavia_official

Ексдружина українського співака Дзідзьо — виконавиця SLAVIA — офіційно вийшла заміж за бізнесмена Андрія.

Про свій новий статус виконавиця повідомила в Instagram. SLAVIA на останніх місяцях вагітності опублікувала фото з розпису, де на тлі видніється Палац одружень. Новоспечене подружжя також показало свої праві руки, де мали б виднітися обручки. Проте раніше співачка ділилася, що вона з коханим ухвалила рішення бути тимчасово без них, адже у майбутньому хоче знайти "ту саму", а не купити просто прикрасу.

SLAVIA вийшла заміж / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA вийшла заміж / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA вийшла заміж / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA вийшла заміж / © instagram.com/slavia_official

Тим не менш, артистка вже поділилася першими враженнями від особливого дня: "Одружені! Нам таки вдалося зареєструвати шлюб до народження дитинки. Обручки обирав коханий, за моїм бажанням. Найважливіше встигли. З малюком домовились, чемно росте в животику. 40 тижнів. З дня на день очікуємо нашої зустрічі", - замилувала співачка.

/ © instagram.com/slavia_official

© instagram.com/slavia_official

Щасливі закохані після офіційної частини вирушили на святкування. Зокрема, вагітна SLAVIA показалася у компанії чоловіка та як вони випили по келиху алкогольних напоїв. За словами зірки, це її перший келих ігристого за всі дев'ять місяців виношування їхнього первістка, який народиться найближчими днями.

SLAVIA з чоловіком святкує / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA з чоловіком святкує / © instagram.com/slavia_official

До слова, раніше SLAVIA хотіла зареєструвати шлюб дистанційно через "Дію", але не вийшло. Зірка назвала причину.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1206
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