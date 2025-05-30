Вагітна ексдружина Дзідзьо зізналася, коли народить первістка та як готується до пологів

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

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Ексдружина українського артиста DZIDZIO – співачка SLAVIA – поділилася подробицями підготовки до пологів та самопочуттям на пізніх термінах вагітності після заяви про весілля.

Артистка зізнається, що разом із чоловіком Андрієм очікують на появу малюка вже на початку червня цього року, однак точну дату передбачити складно. В інтерв’ю kp.ua SLAVIA також поділилася, що вони вже відвідали пологовий будинок, оглянули палату та визначилися з форматом пологів — у пари будуть партнерські пологи. Чоловік співачки перебуватиме поруч із нею ще кілька днів після народження дитини.

"Плануємо на початок червня. Але це ще те питання — не всі ж народжують на 40-й тиждень. Були в пологовому, дивилися палату. У нас будуть партнерські пологи. І чоловік буде зі мною кілька днів в пологовому. Зібрані вже деякі речі, придбали візочок. Взагалі зараз стільки різних девайсів і для матусі, і для дитини, що просто голова йде обертом. Робити вдома склад дитячих речей не хочеться. Я не люблю такого. Несвідоме споживання — точно не про мене", — розповіла SLAVIA.

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SLAVIA з нареченим / © instagram.com/slavia_official

Також вагітна зірка зізналася, що не облаштовувала окрему дитячу кімнату, адже живе з коханим у маленькій квартирі, яку вони спеціально обрали такою через свою любов до простору готельного типу.

"Дитячої кімнати ми не облаштовували, бо у нас зараз маленька квартирка. Коли ми її купували, Андрій зі мною радився, що я хочу, і я просила купувати маленьку. Ми, мандруючи, дуже любимо зупинятися в готелях і любимо такі компактні форми", — ділиться співачка.

До слова, незважаючи на третій триместр, співачка почувається чудово та продовжує активно займатися спортом. Вона ходить до спортзалу, займається пілатесом і розминками: "Почуваюся супер. Ходжу в спортзал. Мене дехто сварить, що не варто. Але я можу ходити, хочу, чого мені просто лежати вдома. Ясно, що нині мої асани з йоги, пілатесу нагадують потуги. Але роблю те, що можу, розминаюся, рухаюся. Мені взагалі подобається третій триместр, комфортно почуваюся і отримую насолоду".

Нагадаємо, нещодавно співачка SLAVIA розсекретила, чому відмовилася від пишного весілля та яким буде її розпис з нареченим.

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