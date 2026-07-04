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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Вагітна ексучасниця "ВІА Гри" Кожевнікова розсекретила стать майбутньої дитини

Співачка організувала гендер-паті на узбережжі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Анастасія Кожевнікова

Анастасія Кожевнікова / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Колишня учасниця тріо «ВІА Гра» Анастасія Кожевнікова після радісної звістки про вагітність оголосила стать майбутнього маляти.

Так, артистка разом з чоловіком Кирилом влаштувала камерне гендер-паті. Майбутні батьки замовили торт з кольоровою начинкою, взяли келихи та розмістилися на мальовничому узбережжі.

Під ніжну мелодію закохані одночасно занурили келихи у торт, а коли підняли, то всередині виднівся крем і коржі рожевого кольору. Тож тепер відомо, що в Анастасії та Кирила народиться донечка. Вони не приховували радісних емоцій і обмінялися поцілунком.

Вагітна Анастасія Кожевнікова та її чоловік / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Вагітна Анастасія Кожевнікова та її чоловік / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

У коментарях зіркові друзі й шанувальники засипали родину привітаннями й теплими словами.

  • Дівчинка. Я так і знала

  • Які ви гарні обоє. Дівчинка буде татова принцеса

  • Щирі вітання. Яка радість. Світ стане багатшим на ще одну красуню

Зазначмо, про вагітність Анастасія Кожевнікова повідомила у червні та показалася вже з помітно округлим животиком. Донечка для співачки та її чоловіка, з яким вона у шлюбі від 2018 року, стане первісткою.

Нагадаємо, нещодавно наречений ведучої Лесі Нікітюк показав їхнього синочка Оскара на рідкісному фото. Однорічний первісток зірок вже значно підріс.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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