Вагітна ексучасниця "ВІА Гри" Кожевнікова розсекретила стать майбутньої дитини

Анастасія Кожевнікова / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

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Колишня учасниця тріо «ВІА Гра» Анастасія Кожевнікова після радісної звістки про вагітність оголосила стать майбутнього маляти.

Так, артистка разом з чоловіком Кирилом влаштувала камерне гендер-паті. Майбутні батьки замовили торт з кольоровою начинкою, взяли келихи та розмістилися на мальовничому узбережжі.

Під ніжну мелодію закохані одночасно занурили келихи у торт, а коли підняли, то всередині виднівся крем і коржі рожевого кольору. Тож тепер відомо, що в Анастасії та Кирила народиться донечка. Вони не приховували радісних емоцій і обмінялися поцілунком.

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Вагітна Анастасія Кожевнікова та її чоловік / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

У коментарях зіркові друзі й шанувальники засипали родину привітаннями й теплими словами.

Дівчинка. Я так і знала

Які ви гарні обоє. Дівчинка буде татова принцеса

Щирі вітання. Яка радість. Світ стане багатшим на ще одну красуню

Зазначмо, про вагітність Анастасія Кожевнікова повідомила у червні та показалася вже з помітно округлим животиком. Донечка для співачки та її чоловіка, з яким вона у шлюбі від 2018 року, стане первісткою.

Нагадаємо, нещодавно наречений ведучої Лесі Нікітюк показав їхнього синочка Оскара на рідкісному фото. Однорічний первісток зірок вже значно підріс.

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