- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 116
- Час на прочитання
- 1 хв
Вагітна ексучасниця "ВІА Гри" Кожевнікова розсекретила стать майбутньої дитини
Співачка організувала гендер-паті на узбережжі.
Колишня учасниця тріо «ВІА Гра» Анастасія Кожевнікова після радісної звістки про вагітність оголосила стать майбутнього маляти.
Так, артистка разом з чоловіком Кирилом влаштувала камерне гендер-паті. Майбутні батьки замовили торт з кольоровою начинкою, взяли келихи та розмістилися на мальовничому узбережжі.
Під ніжну мелодію закохані одночасно занурили келихи у торт, а коли підняли, то всередині виднівся крем і коржі рожевого кольору. Тож тепер відомо, що в Анастасії та Кирила народиться донечка. Вони не приховували радісних емоцій і обмінялися поцілунком.
У коментарях зіркові друзі й шанувальники засипали родину привітаннями й теплими словами.
Дівчинка. Я так і знала
Які ви гарні обоє. Дівчинка буде татова принцеса
Щирі вітання. Яка радість. Світ стане багатшим на ще одну красуню
Зазначмо, про вагітність Анастасія Кожевнікова повідомила у червні та показалася вже з помітно округлим животиком. Донечка для співачки та її чоловіка, з яким вона у шлюбі від 2018 року, стане первісткою.
Нагадаємо, нещодавно наречений ведучої Лесі Нікітюк показав їхнього синочка Оскара на рідкісному фото. Однорічний первісток зірок вже значно підріс.