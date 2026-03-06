Вагітна Інна Бєлєнь у ніжному фотосеті показала чималий животик і розсекретила дату пологів

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь потішила ніжним фотосетом.

Знаменитість наразі перебуває на останніх місяцях вагітності. Блогерка вирішила не упускати жодної миті свого особливого стану та робити чимало фото на пам'ять. Зокрема, Інна знялась у доволі ніжному фотосеті. Блогерка позувала перед об'єктивом фотокамери в рожевій сукні, яка зовсім не приховувала її чималий животик.

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Окрім того, Інна Бєлєнь розсекретила планову дату пологів. Виявляється, донечка знаменитості вже от-от з'явиться на світ, а саме наприкінці квітня. Проте Інні здається, що вона народить раніше, аніж припускають лікарі.

"Планова дата пологів стоїть на перший день Тельця. Але чомусь мені здається, що ця дівчинка може вирішити народитися трохи раніше… І тоді в нас буде маленький Овен", - ділиться блогерка.

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, нещодавно Інну Бєлєнь госпіталізували до лікарні. Стан здоров'я блогерки різко погіршився, тож, зараз вона перебуває під наглядом медиків.