Вагітна Катерина Тишкевич оголосила стать первістка та вперше ніжно звернулася до майбутньої дитини

Катерина Тишкевич з Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Реклама

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка очікує на народження первістка, офіційно розсекретила стать майбутньої дитини та поділилася емоціями після гендер-паті.

Радісною новиною артистка поділилася в Instagram. Разом із чоловіком, актором Валентином Томусяком, вони влаштували гендер-паті, щоб дізнатися, хто зовсім скоро поповнить їхню родину. Як зізналася Тишкевич, результат став несподіванкою не лише для підписників, а й для них самих. Виявилося, що подружжя чекає на хлопчика. Ба більше, майбутні батьки вже звертаються до сина на ім’я.

«Голосування наших підписників показало, що 75% були впевнені: у нас буде дівчинка. І, якщо чесно, ми й самі все життя чомусь уявляли себе батьками саме дівчинки. Тому тим цікавіше, що цієї осені в наше життя прийде… син», — написала акторка.

Реклама

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

У дописі Катерина також ніжно звернулася до майбутнього малюка та вперше підтвердила, як вони з чоловіком планують його назвати.

«Данелик. Даня. Даніель. Тобі вже вдалося здивувати і своїх батьків, і нашу аудиторію. Чекаємо на зустріч із тобою, наш маленький масіпусік», — зворушила знаменитість.

Катерина Тишкевич з Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич, яка перебуває на шостому місяці вагітності, заговорила про можливі ризики на пологах.

Новини партнерів