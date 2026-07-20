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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

Вагітна Катерина Тишкевич оголосила стать первістка та вперше ніжно звернулася до майбутньої дитини

Акторка також показала кадри з гендер-паті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Катерина Тишкевич з Валентином Томусяком

Катерина Тишкевич з Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка очікує на народження первістка, офіційно розсекретила стать майбутньої дитини та поділилася емоціями після гендер-паті.

Радісною новиною артистка поділилася в Instagram. Разом із чоловіком, актором Валентином Томусяком, вони влаштували гендер-паті, щоб дізнатися, хто зовсім скоро поповнить їхню родину. Як зізналася Тишкевич, результат став несподіванкою не лише для підписників, а й для них самих. Виявилося, що подружжя чекає на хлопчика. Ба більше, майбутні батьки вже звертаються до сина на ім’я.

«Голосування наших підписників показало, що 75% були впевнені: у нас буде дівчинка. І, якщо чесно, ми й самі все життя чомусь уявляли себе батьками саме дівчинки. Тому тим цікавіше, що цієї осені в наше життя прийде… син», — написала акторка.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

У дописі Катерина також ніжно звернулася до майбутнього малюка та вперше підтвердила, як вони з чоловіком планують його назвати.

«Данелик. Даня. Даніель. Тобі вже вдалося здивувати і своїх батьків, і нашу аудиторію. Чекаємо на зустріч із тобою, наш маленький масіпусік», — зворушила знаменитість.

Катерина Тишкевич з Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич з Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич, яка перебуває на шостому місяці вагітності, заговорила про можливі ризики на пологах.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
217
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