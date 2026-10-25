Вагітна Катерина Тишкевич просто перед пологами зачарувала ніжним фотосетом з чоловіком Томусяком

Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українська акторка Катерина Тишкевич, яка вагітна первістком, замилувала ніжним фотосетом із чоловіком, актором Валентином Томусяком.

От-от на світ з’явиться первісток подружжя. Проте артисти встигли ще знятися в осінньому фотосеті, аби закарбувати в пам’ять цей особливий момент. Катерина Тишкевич у своєму Instagram вже поділилась його результатом. Подружжя позувало на тлі дерев, що вбрались у жовте листя. Вони демонстрували ніжні почуття одне до одного та показували, що чекають на поповнення.

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Катерина Тишкевич також поділилась, що останні два тижні їй даються нелегко. Зокрема, пара переїхала до Вінниці, аби перезимувати там. Окрім того, акторці даються взнаки гормони, а також нагадують про себе головні болі. Проте Катерина Тишкевич зазначила, що, попри складнощі, неабияк чекає на новий етап у житті, до якого ретельно готувалась.

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Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«Ми будемо вірити, що впораємося з новим етапом. Що підготувалися до нього настільки, наскільки цього потребує наша дитина. Що рішення, які ми приймали останнім часом, були правильними для нас і народжувалися з любові та відповідальності за нове життя», — зазначила артистка.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич разом із чоловіком виїхала з Києва. Після переїзду артистка здивувала прикрим збігом.

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