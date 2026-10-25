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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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247
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1 хв

Вагітна Катерина Тишкевич просто перед пологами зачарувала ніжним фотосетом з чоловіком Томусяком

От-от у Катерини Тишкевич та Валентина Томусяка з’явиться первісток. А поки ж подружжя готується до нового етапу в житті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич

Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка вагітна первістком, замилувала ніжним фотосетом із чоловіком, актором Валентином Томусяком.

От-от на світ з’явиться первісток подружжя. Проте артисти встигли ще знятися в осінньому фотосеті, аби закарбувати в пам’ять цей особливий момент. Катерина Тишкевич у своєму Instagram вже поділилась його результатом. Подружжя позувало на тлі дерев, що вбрались у жовте листя. Вони демонстрували ніжні почуття одне до одного та показували, що чекають на поповнення.

Катерина Тишкевич також поділилась, що останні два тижні їй даються нелегко. Зокрема, пара переїхала до Вінниці, аби перезимувати там. Окрім того, акторці даються взнаки гормони, а також нагадують про себе головні болі. Проте Катерина Тишкевич зазначила, що, попри складнощі, неабияк чекає на новий етап у житті, до якого ретельно готувалась.

Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«Ми будемо вірити, що впораємося з новим етапом. Що підготувалися до нього настільки, наскільки цього потребує наша дитина. Що рішення, які ми приймали останнім часом, були правильними для нас і народжувалися з любові та відповідальності за нове життя», — зазначила артистка.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич разом із чоловіком виїхала з Києва. Після переїзду артистка здивувала прикрим збігом.

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