Вагітна Катерина Тишкевич вперше заговорила про ризики на пологах і яке ім'я обирає для первістка

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українська акторка Катерина Тишкевич, яка перебуває на шостому місяці вагітності, заговорила про можливі ризики на пологах.

Артистка та її чоловік, актор Валентин Томусяк, чекають на народження первістка. Подружжя ще не знає стать майбутньої дитини, оскільки планує організувати гендер-паті. Однак закохані вже визначились з іменами. Катерина Тишкевич на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, якщо народиться дівчинка, то це буде Мія, а якщо хлопчик — Даніель.

«Мені завжди здавалось, що я буду мамою дівчинки. Але ми зрозуміли, що нам треба фантазувати й про іншу стать. Ми вигадали ім’я і для хлопчика, і для дівчинки. Якщо дівчинка, то ми думаємо про ім’я Мія, а якщо хлопчик, то це буде Даніель», — говорить артистка Анні Севастьяновій.

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Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Також Катерина Тишкевич зізналась, що хотіла б партнерські пологи, аби коханий був поруч та підтримував її. Однак лікарі не радять знаменитості народжувати самостійно, а розглядають кесарів розтин. Річ у тім, що артистка страждає від хронічних головних болів, а природні пологи можуть погіршити її стан.

«Про партнерські пологи ми думаємо. Просто ми ще вирішуємо, чи це будуть природні пологи, чи кесарів розтин, бо все ж таки хронічні головні болі, мені лікарі не дуже радять йти в природні пологи. Але в будь-якому разі я хотіла б, щоб Валік був», — зізналась артистка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: НАСТЯ ТКАЧЕНКО вперше коментує схуднення на 30 кг, а ТРІНЧЕР зізнається в аб’юзивних стосунках

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич висловилась про вагу під час вагітності. Знаменитість розсекретила, скільки кіло набрала.

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