Вагітна на 9-му місяці Катерина Тишкевич із чоловіком виїхала з Києва і пожалілась на прикрий збіг

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Реклама

Українські актори Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк виїхали з Києва.

Подружжя й раніше зізнавалось, що зимуватиме не в столиці. Таким чином вони вирішили перестрахуватися та оселитися у більш безпечному місці, де менше обстрілів та не такі масштабні проблеми зі світлом. Тим більше, Катерина Тишкевич от-от народить первістка, тож першою чергою вони думали про малюка та його потреби.

Реклама

Подружжя вже переїхало до Вінниці. Зокрема, вони вирушили туди 17 жовтня. Однак в Instagram-stories Катерина Тишкевич пожалілась на прикрий збіг. Саме того дня, коли вони прямували до Вінниці, у місті після масованого обстрілу серйозні проблеми зі світлом та водопостачанням. Акторка сподівається, що якомога скоріше усунуть наслідки атаки та полагодять всі руйнування.

Реклама

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«Ми саме переїжджаємо з Києва до Вінниці на зимівлю. Ну, а там апокаліпсис з водою та світлом, який стався після ночі. Був такий жорсткий обстріл, зараз більшість міста без води і без електрики. Тим не менш, рішення у нас було ухвалене., їдемо на хорошій машині, що немало приємно. Дорога не відчувається майже. Навантажені трошки речами. Сподіваюся, Вінниця якомога скоріше полагодиться», — поділилась артистка.

Катерина Тишкевич у Вінниці / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич, яка перебуває на дев’ятому місяці вагітності, розкрила, скільки кіло набрала. Також знаменитість поділилась, як готується до пологів.

Новини партнерів