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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Вагітна на 9-му місяці Катерина Тишкевич із чоловіком виїхала з Києва і пожалілась на прикрий збіг

Подружжя вирішило зимувати не в Києві, тож переїхало до іншого міста.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українські актори Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк виїхали з Києва.

Подружжя й раніше зізнавалось, що зимуватиме не в столиці. Таким чином вони вирішили перестрахуватися та оселитися у більш безпечному місці, де менше обстрілів та не такі масштабні проблеми зі світлом. Тим більше, Катерина Тишкевич от-от народить первістка, тож першою чергою вони думали про малюка та його потреби.

Подружжя вже переїхало до Вінниці. Зокрема, вони вирушили туди 17 жовтня. Однак в Instagram-stories Катерина Тишкевич пожалілась на прикрий збіг. Саме того дня, коли вони прямували до Вінниці, у місті після масованого обстрілу серйозні проблеми зі світлом та водопостачанням. Акторка сподівається, що якомога скоріше усунуть наслідки атаки та полагодять всі руйнування.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«Ми саме переїжджаємо з Києва до Вінниці на зимівлю. Ну, а там апокаліпсис з водою та світлом, який стався після ночі. Був такий жорсткий обстріл, зараз більшість міста без води і без електрики. Тим не менш, рішення у нас було ухвалене., їдемо на хорошій машині, що немало приємно. Дорога не відчувається майже. Навантажені трошки речами. Сподіваюся, Вінниця якомога скоріше полагодиться», — поділилась артистка.

Катерина Тишкевич у Вінниці / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич у Вінниці / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич, яка перебуває на дев’ятому місяці вагітності, розкрила, скільки кіло набрала. Також знаменитість поділилась, як готується до пологів.

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