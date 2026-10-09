Вагітна на 9-му місяці Катерина Тишкевич показала, як готувала кімнату до появи малюка

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Реклама

Українська акторка Катерина Тишкевич показала, як облаштовувала дитячу кімнату вдома.

Артистка зараз перебуває на дев’ятому місяці вагітності. От-от малюк знаменитості з’явиться на світ. Тож, Катерина Тишкевич показала, як із чоловіком, актором Валентином Томусяком готується до народження сина. Подружжя вже облаштувало дитячу кімнату. Вони замовили необхідні меблі та речі. Як говорить Катерина Тишкевич, у них із чоловіком була командна робота. Валентин Томусяк складав меблі — ліжечко та пеленальний комод. Сама ж артистка відповідала за текстиль.

Реклама

«Мені здається, що це одні з найприємніших турбот майбутніх батьків — готувати кімнату до появи малюка. Звісно, в ідеалі це має бути командна робота. Валік у нас крутить гайки, а я відповідатиму за наповнення комодика та текстиль для нашого ліжечка», — ділиться знаменитість.

Реклама

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Дитяча кімната сина Катерини Тишкевич та Валентина Томусяка виконана у кольорі евкаліпт. Акторка зізнається, що спочатку сумнівалась, коли дизайнерка це запропонувала. Зараз артистка тішиться, що зупинилась на цьому кольорі, оскільки він додає родзинку кімнаті.

«Я рада, що наша дизайнерка наполягла, щоб наша дитяча була саме в кольорі евкаліпт. Спочатку я вагалась, а зараз бачу, що саме цей колір зробив її особливою. Дуже спокійний, природній і при цьому небанальний», — ділиться артистка.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич заговорила про виїзд з Києва. Знаменитість розкрила, де народжуватиме та де житиме у разі постійних обстрілів столиці.

Новини партнерів