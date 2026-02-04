ТСН у соціальних мережах

Гламур
162
1 хв

Вагітна Ольга Харлан оголила свій округлий животик і зізналася, як почувається зараз

Спортсменка не приховує своїх радісних емоцій від нового життя під серцем.

Валерія Гажала
Ольга Харлан і Луїджі Самеле

Ольга Харлан і Луїджі Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Відома українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан після новини про очікування на первістка від свого нареченого-італійця Луїджі Самеле, розповіла, як минає її вагітність.

Так, перш за все, в Instagram Ольга подякувала українським фанам за теплі слова й привітання та показала малюка на знімках з УЗД. За її словами, усі повідомлення гріють душу і додають радості. Майбутня зіркова мама наголосила, що жодного погіршення стану, на щастя, не має. Тож активна й енергійна Харлан насолоджується кожним моментом перших етапів батьківства.

«Почуваюся чудово. Життя не стало на паузу — воно рухається вперед. І мені це неабияк подобається», — потішила спортсменка.

Сториз Ольги Харлан

Сториз Ольги Харлан

Вагітна Ольга Харлан

Вагітна Ольга Харлан

Зазначимо, стосунки Ольги та Луїджі тривають уже понад 15 років — від першого знайомства до романтичного союзу. У вересні 2024 року пара оголосила про заручини, але весілля ще попереду. Для обох майбутня дитина стане першою спільною. Тим не менш, фехтування, яке об’єднало закоханих, залишається їхньою спільною пристрастю.

Нагадаємо, нещодавно переможниця «Холостяка-13» Інна Бєлєнь також повідомила про кардинальні зміни в особистому житті. Вагітна зірка вийшла заміж за свого однокласника й показала милі фото після заміжжя.

