Гламур
274
1 хв

Вагітна Ольга Харлан показалася у спортзалі й розповіла, як тримає себе у формі в очікуванні маляти

Спортсменка зізналася, від чого у спорті їй тимчасово довелося відмовитися.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ольга Харлан

Ольга Харлан

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан після звістки про вагітність від нареченого-італійця показала, як продовжує займатися спортом.

Так, спортсмена раніше розповіла, що почувається чудово і не планує відмовлятися від активного способу життя, навіть у новому статусі. Тож в Instagram Харлан показала одне зі своїх тренувань, де вона виконує присідання та розтяжку у спортзалі.

Хоча від інтенсивних тренувань довелося тимчасово відмовитися, спортсменка говорить, що продовжує виконувати базові вправи, які завжди були частиною її життя. У кадрі також помітний вагітний животик зірки та її спокійна робота з тенісним м’ячем для розминки.

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

«Я не забуваю про базові й рутинні речі. Вони були в моєму житті раніше й залишаються зараз. Більше уваги приділяю своєму стану та розтяжці. Великі навантаження поки не для мене, але база завжди присутня», — прокоментувала Харлан.

Фанати не залишилися байдужими і одразу засипали вагітну Ольгу компліментами.

  • Це наймиліше, що я сьогодні бачила

  • Яка ти прекрасна

  • Ви молодець! Будьте здорові і щасливі!

Нагадаємо, нещодавно блогерка Ксюша Манекен розсекретила стать майбутнього первістка. Зірка влаштувала бейбі-шавер разом з чоловіком.

274
