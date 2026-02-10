Вагітна Ольга Харлан показалася у спортзалі й розповіла, як тримає себе у формі в очікуванні маляти

Ольга Харлан

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан після звістки про вагітність від нареченого-італійця показала, як продовжує займатися спортом.

Так, спортсмена раніше розповіла, що почувається чудово і не планує відмовлятися від активного способу життя, навіть у новому статусі. Тож в Instagram Харлан показала одне зі своїх тренувань, де вона виконує присідання та розтяжку у спортзалі.

Хоча від інтенсивних тренувань довелося тимчасово відмовитися, спортсменка говорить, що продовжує виконувати базові вправи, які завжди були частиною її життя. У кадрі також помітний вагітний животик зірки та її спокійна робота з тенісним м’ячем для розминки.

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

«Я не забуваю про базові й рутинні речі. Вони були в моєму житті раніше й залишаються зараз. Більше уваги приділяю своєму стану та розтяжці. Великі навантаження поки не для мене, але база завжди присутня», — прокоментувала Харлан.

Фанати не залишилися байдужими і одразу засипали вагітну Ольгу компліментами.

Це наймиліше, що я сьогодні бачила

Яка ти прекрасна

Ви молодець! Будьте здорові і щасливі!

