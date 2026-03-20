Вагітна Ольга Харлан з нареченим-італійцем оригінально розсекретила стать майбутньої дитини

Вагітна Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, яка незабаром вперше стане мамою, нарешті розсекретила стать майбутньої дитини.

Ольга розкрила секрет фанам вже на останніх місяцях вагітності. В Instagram вона опублікувала серію милих фото з нареченим-італійцем Луїджі Самеле. На світлинах зірка постала з округлим животиком і на ньому продемонструвала напис англійською мовою — «it’s a girl». Таким чином пара розсекретила, що вже зовсім скоро у них народиться донечка.

Щасливі наречені для такого особливого фотосету обрало парні образи, які складалися зі светрів і джинсів. Ольга, яка перебуває на 29-му тижні вагітності, та майбутній батько Луїджі не приховували почуттів та солодких митей очікування.

«Ми готові розкрити наш секрет», — зазначило подружжя у підписі до фото.

До слова, 35-річна Ольга Харлан та італійський спортсмен Луїджі Самеле заручилися на початку вересня 2024 року. А вже наступного року українська фехтувальниця завагітніла, але тривалий час приховувала радісну звістку від публіки. І заявила про майбутнє поповнення в родині лише у лютому цього року. Водночас спортсменка зізнавалася, що не відмовлятиметься від спорту у цей період.

