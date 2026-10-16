Вагітна Онуфрійчук розсекретила стать другої дитини на яскравому гендер-паті з чоловіком-мільйонером

Іванна Онуфрійчук / © пресслужба каналу "1+1"

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Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук і її чоловік-мільйонер Алмаз дізналися стать своєї другої дитини. На сімейному гендер-паті подружжя розкрило, кого невдовзі зустріне у своїй родині.

Особливий момент зірка показала в Instagram. На святкування за кордоном зібралися рідні та близькі пари, які разом із майбутніми батьками чекали на результат. Кульмінацією стало запускання кольорового диму за участю первістка подружжя — дворічного сина Адама. Родина одночасно натисла символічну кнопку, яка запустила позаду фотозони синій дим.

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Після цього зворушливого моменту стало зрозуміло, що Іванна та Алмаз знову стануть батьками хлопчика. Телеведуча поділилася емоціями від цієї миті та зізналася, що колись обов’язково покаже малюкові, як сильно на нього чекали.

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Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

«У цій миті — стільки любові. Колись ми покажемо тобі, як ми на тебе чекали. А сьогодні — поділимося цією миттю з вами», — написала Онуфрійчук.

Нагадаємо, 40-річна Іванна Онуфрійчук нині перебуває в третьому триместрі вагітності. Її первісток Адам народився 2024 року у Швейцарії, де зараз мешкає зіркова родина. Чоловік телеведучої Алмаз Альсенов — казахський бізнесмен, який займається аграрним бізнесом у Швейцарії. Подружжя виховує сина та готується до появи другої дитини, яка поповнить їхню родину ще одним хлопчиком.

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