Вагітна переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь заговорила про весілля й розповіла про курйоз у РАЦСі

Переможниця романтичного реаліті «Холостяк-13», волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь відверто поділилася планами щодо весілля та майбутнього шлюбу з нареченим Іваном, від якого нині очікує на дитину.

Закохані знайомі ще з юних років, утім офіційно узаконювати стосунки не поспішають. За словами Інни, класичне весілля для неї не має сакрального значення, як для багатьох жінок. Натомість особливу вагу блогерка надає саме вінчанню й має вже свій ідеальний план.

«Для мене весілля не має чогось магічного, як для інших дівчат. Тут, скоріше, ініціатива Вані. А от вінчання — це вже серйозно. Ми цього хочемо. Було б добре розписатися, повінчатися влітку, а потім уже все гарно відсвяткувати», — поділилася вагітна зірка в Instagram.

Втім, шлях до офіційного шлюбу для пари виявився не зовсім простим. Наречений Інни вже встиг навідатися до РАЦСу, де зіткнувся з несподіваним бюрократичним казусом. Як з’ясувалося, у державному реєстрі Бєлєнь значилася одруженою.

Інна з гумором пояснила, що плутанина виникла через її попередній шлюб, укладений за кордоном. Через бюрократичні нюанси інформація в українських реєстрах оновилася із запізненням — саме тоді, коли вона вже давно була вільною.

«Коли я чотири роки була у шлюбі в Німеччині, в реєстрах України про це не було жодних актів. А коли Ваня пішов до РАЦСу, йому сказали: „Ваша наречена одружена“. Тобто інформація з Німеччини йшла чотири роки й прийшла тоді, коли це вже було неактуально. Зараз уже всі документи перекладені й можна одружуватися», — з усмішкою розповіла блогерка.

