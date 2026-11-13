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Вагітна переможниця "Холостяка" розсекретила дату пологів: на якому терміні зірка зараз
Майбутня мама повідомила свій термін вагітності та поділилася планами на останні місяці перед пологами.
Українська блогерка та переможниця шоу «Холостяк-12» Катерина Лозовицька розсекретила термін вагітності та зізналася, коли вперше стане мамою.
Модель не одразу наважилася публічно розповісти про майбутнє поповнення в родині. Однак тепер охоче ділиться подробицями особливого періоду. Цього разу Катерина влаштувала традиційну рубрику запитань і відповідей в Instagram. Підписники не оминули увагою її вагітність. Зокрема, вони поцікавилися, скільки часу залишилося до зустрічі з малюком. Блогерка не стала приховувати подробиць і назвала свій теперішній термін.
«У мене майже 25 тижнів. ПДР на кінець лютого стоїть», — відповіла Лозовицька.
Отже, нині майбутня мама перебуває приблизно на шостому місяці вагітності. Якщо малюк з’явиться на світ відповідно до попередньої дати, то первістка Катерина та її обранець зустрінуть наприкінці лютого 2027 року.
Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька також розкрила, як чоловік відреагував на вагітність та яке обрала ім’я для первістка.