- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
Вагітна первістком блогерка Ксюша Манекен розсекретила стать дитини
Зірка Мережі з цього приводу не влаштовувала гучних святкувань.
Відома українська блогерка Ксюша Манекен розсекретила стать майбутньої дитини.
Зірка Мережі наразі вагітна первістком. Блогерка довго не тримала інтригу, а вже й розсекретила стать маляти. Ксюша Манекен не влаштовувала гучних святкувань, а разом із чоловіком провела маленьке гендер-паті.
Блогерка та її коханий на рахунок три запустили хлопавки, з яких посипалось конфетті блакитного кольору. Тож, у подружжя буде хлопчик. Проте Ксюша Манекен дала зрозуміти, що в майбутньому ще стане мамою, адже хоче народити й дівчинку.
"Схоже, доведеться йти ще за дівчинкою, а поки будемо любити хлопчика", - ділиться блогерка.
Зазначимо, Ксюша Манекен перебуває в шлюбі з Андрієм Дома, за якого вона вийшла заміж 2024 року. 6 лютого блогерка оголосила, що вони чекають на первістка.
Нагадаємо, нещодавно фехтувальниця Ольга Харлан зізналась, що вагітна. Спортсменка та її чоловік-італієць чекають на первістка.