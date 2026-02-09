Вагітна первістком блогерка Ксюша Манекен розсекретила стать дитини

Ксюша Манекен / © instagram.com/maneken007

Реклама

Відома українська блогерка Ксюша Манекен розсекретила стать майбутньої дитини.

Зірка Мережі наразі вагітна первістком. Блогерка довго не тримала інтригу, а вже й розсекретила стать маляти. Ксюша Манекен не влаштовувала гучних святкувань, а разом із чоловіком провела маленьке гендер-паті.

Блогерка та її коханий на рахунок три запустили хлопавки, з яких посипалось конфетті блакитного кольору. Тож, у подружжя буде хлопчик. Проте Ксюша Манекен дала зрозуміти, що в майбутньому ще стане мамою, адже хоче народити й дівчинку.

Реклама

"Схоже, доведеться йти ще за дівчинкою, а поки будемо любити хлопчика", - ділиться блогерка.

У Ксюші Манекен народиться син / © instagram.com/maneken007

Зазначимо, Ксюша Манекен перебуває в шлюбі з Андрієм Дома, за якого вона вийшла заміж 2024 року. 6 лютого блогерка оголосила, що вони чекають на первістка.

Нагадаємо, нещодавно фехтувальниця Ольга Харлан зізналась, що вагітна. Спортсменка та її чоловік-італієць чекають на первістка.