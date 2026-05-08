Вагітна первістком Міла Сивацька розсекретила стать майбутньої дитини

Українська акторка Міла Сивацька, яка вагітна первістком, розсекретила стать майбутнього маляти.

Знаменитість це зробила разом із чоловіком за кордоном, куди вони виїхали ще восени 2024 року. Подружжя організувало камерне гендер-паті на березі Середземного моря, яке пара розділила лише удвох. Закохані сиділи на покривалі, а поруч із ними був тортик. Келихами Міла та її чоловік відломили шматочки.

Коли акторка побачила колір, то одразу почала радіти. Тим часом чоловік її ніжно поцілував. Як виявилось, у середині тортик був рожевого кольору, отже Міла Сивацька стане мамою дівчинки.

"Завжди мріяла про тебе! Батьки маленької дівчинки!" – поділилась артистка.

У коментарях подружжя активно почали вітати з майбутнім поповненням. Теплі слова парі також писали знаменитості, серед яких акторка Катерина Кузнєцова, співачка Уляна Синецька, блогерка Таня Парфільєва та багато інших.

Зазначимо, під час повномасштабної війни в Україні особисте життя Міли Сивацької кардинально змінилось. У новорічну ніч 2023 року артистка заручилась із коханим. Вже 2024-го пара уклала шлюб. А нещодавно ж знаменитість розсекретила, що вони стануть батьками.

