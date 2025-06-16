Вагітна СолоХа розсекретила ціну майбутніх пологів і який коштовний подарунок отримає від чоловіка

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

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Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, розповіла подробиці майбутніх пологів.

Так, народжувати третю дитину артистка планує у Києві та вже знає лікаря, якому довіриться. Крім того, в коментарі "Люкс ФМ" СолоХа зазначила, що пологи будуть партнерськими. За словами співачки, за усе вона планує віддати до близько 80 тис. грн.

"Вже триває сьомий місяць. Будуть партнерські пологи в найкращому у Києві перинатальному центрі. До двох тисяч доларів (витрачу на пологи — прим. ред.)", — зізналася артистка.

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Вагітна СолоХа з доньками / © instagram.com/soloha_official

Тим часом в очікуванні малюка СолоХа вже встигла загадати подарунок у чоловіка. Вона розсекретила, що нещодавно він пообіцяв їй купити нову машину. Співачка не стала вдаватися в подробиці марки, але зазначила, що це буде електромобіль.

Він мені завжди дарує хороші подарунки, авто мені замінить. Завжди хотіла собі "електричку", щоб не забруднювати повітря. Він просто сказав, що ми давно не змінювали мені авто і якраз до народження третьої дитини було б непогано це зробити", - додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк показала свій округлий животик і повідомила про вагітність.