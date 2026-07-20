Вагітна Соломія Вітвіцька показала весільну церемонію з військовим і розчулила фанів

Соломія Вітвіцька з чоловіком / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська ведуча Соломія Вітвіцька розповіла про особливе свято у родині.

Сьогодні, 20 липня, минув рівно місяць її офіційному шлюбу з військовим Олексієм Ситайлом. У такий знаковий день ведуча поділилася спогадами. Зокрема, опублікувала чуттєві кадри, як вагітною виходила заміж на Закарпатті.

За словами Соломії, саму церемонію вона робила доволі скромною та без зайвого пафосу. Олексій постав у військовій формі, а зірка вбралася у традиційне весільне вбрання-вишиванку, яку поєднала з намистом і вінком. Вітвіцька говорить, що вже не дочекається наступного етапу — батьківства.

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Розпис Соломії Вітвіцької

Розпис Соломії Вітвіцької

«Рівно місяць тому ми сказали одне одному „так“. Без гучних святкувань. Але з великою любов’ю, вірою одне в одного і відчуттям, що саме так і має бути. За цей місяць ми стали ще ближчими одне одному. І тепер чекаємо на нашу найбільшу спільну пригоду», — зворушила ведуча.

У коментарях розчулені фани засипали родину приємними словами.

Ви прекрасна пара, яка випромінює іскорки щастя

Ви неймовірні, щиро вітаємо

Так зворушливо. Щирого кохання, благополуччя в сім’ї та мирного неба!

До слова, про вагітність Соломія Вітвіцька повідомила навесні цього року. Перші місяці зірка старанно приховувала свій новий статус, тож вже незабаром очікується поява на світ малюка. Майбутні батьки очікують на сина. А нещодавно ведуча відповіла критикам на закиди про вагітність у 46 років.

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