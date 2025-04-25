Вагітна співачка СолоХа потрапила до лікарні через Цимбалюка й зробила заяву: "Неповага до жінки"

Тарас Цимбалюк, СолоХа

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Українська співачка СолоХа на тлі чуток про вагітність від колеги потрапила до лікарні.

Так, виконавиця показалася під крапельницями після того, як інсайдери злили інформацію про те, що вона нібито вагітна від колеги Тараса Цимбалюка, з яким грала у виставі. І хоч сам артист днями спростував ці чутки, але все ж це вплинуло на здоров'я вагітної СолоХи. Медики діагностували їй тонус матки й причиною назвали стрес. Ба більше, співачка у фотоблогу заявила, що цьому передувала неповага з боку актора. Ймовірно, артистку обурили слова у заяві колеги, який назвав її "акторкою чи співачкою, яку він бачив один раз у житті на репетиції".

"Приїхала з гастролей, лежу під крапельницею. Піднявся тонус матки. Була на УЗД і лікар сказав терміново під крапельницю. Перенервувала. І не тому, що вийшла на сцену як акторка — були аншлаги та я отримала неймовірний досвід. Але мій колега має неповагу до жінки, вагітної жінки та колеги, матері. Я неочікувана такого ставлення, тому трішки рознервувалася. Тому що я звикла бачити в людях тільки хороше, добро", — поділилася вагітна зірка.

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СолоХа / © instagram.com/soloha_official

Перебуваючи під крапельницею у лікарні, СолоХа закликала бути людянішими й у такі часи постійних ворожих атак дбати про ближніх. І наостанок додала, що вірить, що на неї чекає чудове майбутнє, попри все.

"Хочу бути щирою. Не дозволяйте себе ображати. Треба мати повагу один до одного: на роботі, в родині… А тим паче у такі часи, коли ми кожного дня живемо у стресі. Я плачу, коли дивлюся новини й читаю, що гинуть діти, люди, наші воїни. Ще й коли чоловіки-актори дозволяють собі принижувати вагітну жінку та й узагалі жінку. Але нічого, життя триває, все у мене буде добре. Миру всім нам!" – підкреслила артистка.

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

Нагадаємо, нещодавно продюсер Вадим Лисиця відверто розповів про колишні стосунки зі співачкою Оленою Тополею, яка була його коханкою.