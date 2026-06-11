Вагітна Тишкевич і Томусяк купили дім у Києві за понад 5 млн грн: який вигляд має оселя

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українська акторка Катерина Тишкевич разом із чоловіком Валентином Томусяком розповіли про купівлю нового будинку в межах Києва, куди пара переїхала ще минулого року.

Подружжя, яке очікує на первістка, зізнається, що рішення про власне житло визрівало поступово. До цього вони тимчасово мешкали у квартирі подруги у столиці, однак згодом зрозуміли, що потребують більшого простору. Як з гумором зазначають актори, додатковим поштовхом до переїзду стала поява домашнього улюбленця — кота Мурчика.

«Ми купили будинок у межах Києва наприкінці минулого липня, бо він з великим потенціалом у плані розташування й планування. Тому ми нічого ще не перероблювали. Заробимо й зробимо цукерочку. Насправді ідея з’їхати від подруги й придбати власне житло виникла несподівано. Нас ніхто не виганяв. Але потім я побачила допис про вивезення тварин з окупованих територій. І там для котика шукали родину. І о третій ночі я сказала, що хочу його. А подруга ставила умову — без тварин. І ми почали серйозно замислюватися про переїзд» — розповіли актори в інтерв’ю Аліні Доротюк.

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Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка — кухня-вітальня

За словами пари, територія площею близько 4,5 сотки з будинком обійшлася їм у приблизно 113 тис. доларів (понад п’ять мільйонів гривень). Частину коштів вони взяли у борг і накопичили самі за рахунок роботи, а іншу зібрали завдяки продажу попереднього майна, а також ділянки, що дісталася Тишкевич у спадок. Крім того, подружжя зізнається, що інколи й зараз позичає гроші та використовує розстрочку, адже ремонт потребує значних витрат.

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка — спальня

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка — спальня

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка — дитяча кімната

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка - простір для духовних практик

Будинок має кілька поверхів, кухню-вітальню, спальню, кімнату для гостей, яка згодом стане дитячою, а також мансардний поверх, який пара використовує для особистих духовних практик. Подружжя також має затишну терасу біля будинку, облаштовує сад і планує масштабні зміни інтер’єру. Тишкевич і Томусяк пояснюють, що нині майже до кінця завершеною у плані ремонту є лише їхня спальня. А решту ж кімнат вони планують оновлювати вже згодом. Зокрема, особливо сфокусовані на дитячій кімнаті.

«Щось робимо самі, колись запрошуємо майстрів. Але інколи, щоб зробити щось у будинку, ми беремо оплату частинами», — додали вони.

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