ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
2 хв

Вагітна Тишкевич і Томусяк купили дім у Києві за понад 5 млн грн: який вигляд має оселя

Подружжя починає етап ремонту в очікуванні на первістка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич разом із чоловіком Валентином Томусяком розповіли про купівлю нового будинку в межах Києва, куди пара переїхала ще минулого року.

Подружжя, яке очікує на первістка, зізнається, що рішення про власне житло визрівало поступово. До цього вони тимчасово мешкали у квартирі подруги у столиці, однак згодом зрозуміли, що потребують більшого простору. Як з гумором зазначають актори, додатковим поштовхом до переїзду стала поява домашнього улюбленця — кота Мурчика.

«Ми купили будинок у межах Києва наприкінці минулого липня, бо він з великим потенціалом у плані розташування й планування. Тому ми нічого ще не перероблювали. Заробимо й зробимо цукерочку. Насправді ідея з’їхати від подруги й придбати власне житло виникла несподівано. Нас ніхто не виганяв. Але потім я побачила допис про вивезення тварин з окупованих територій. І там для котика шукали родину. І о третій ночі я сказала, що хочу його. А подруга ставила умову — без тварин. І ми почали серйозно замислюватися про переїзд» — розповіли актори в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка — кухня-вітальня

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка — кухня-вітальня

За словами пари, територія площею близько 4,5 сотки з будинком обійшлася їм у приблизно 113 тис. доларів (понад п’ять мільйонів гривень). Частину коштів вони взяли у борг і накопичили самі за рахунок роботи, а іншу зібрали завдяки продажу попереднього майна, а також ділянки, що дісталася Тишкевич у спадок. Крім того, подружжя зізнається, що інколи й зараз позичає гроші та використовує розстрочку, адже ремонт потребує значних витрат.

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка — спальня

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка — спальня

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка — спальня

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка — спальня

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка — дитяча кімната

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка — дитяча кімната

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка - простір для духовних практик

Будинок Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка - простір для духовних практик

Будинок має кілька поверхів, кухню-вітальню, спальню, кімнату для гостей, яка згодом стане дитячою, а також мансардний поверх, який пара використовує для особистих духовних практик. Подружжя також має затишну терасу біля будинку, облаштовує сад і планує масштабні зміни інтер’єру. Тишкевич і Томусяк пояснюють, що нині майже до кінця завершеною у плані ремонту є лише їхня спальня. А решту ж кімнат вони планують оновлювати вже згодом. Зокрема, особливо сфокусовані на дитячій кімнаті.

«Щось робимо самі, колись запрошуємо майстрів. Але інколи, щоб зробити щось у будинку, ми беремо оплату частинами», — додали вони.

Нагадаємо, нещодавно музикант Тарас Тополя після розлучення розкрив, як розпорядився майном з колишньою дружиною Оленою. Зірка пояснив, де зараз живе і як підтримує зв’язок з родиною.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
200
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie