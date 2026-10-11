Вагітна у 40 років Онуфрійчук порівняла медицину України та Швейцарії: що не так закордоном

Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

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Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка у 40 років чекає на другу дитину, розповіла про різницю між репродуктивною медициною в Україні та Швейцарії, де мешкає з родиною.

Зірка вже має досвід підготовки до материнства в обох країнах. До першої вагітності вона готувалася у Швейцарії, а вдруге вирішила звернутися до українських фахівців. Такий вибір був свідомим. Ведуча порівняла не лише підходи до планування дитини, а й саму комунікацію з лікарями. Деякі відмінності її неабияк здивували. Особливо — ставлення до обстежень ще до настання вагітності.

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«Я на практиці зрозуміла, що підходи відрізняються. Чому я готувалася до вагітності в Україні? Тому що всьому, що стосується репродуктивної системи і доказової медицини у темі вагітності, превентивності у підходах, я довіряю більше саме українським фахівцям», — поділилася Іванна.

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Допис Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Допис Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

За словами телеведучої, підготовка до зачаття у Швейцарії була значно менш комплексною, ніж вона очікувала. Свій досвід тамтешньої медицини Онуфрійчук навіть звела до фрази, яку, як вона стверджує, чула від фахівців: «Приходьте, коли завагітнієте». Натомість в Україні, за її спостереженнями, більше уваги приділяють обстеженню майбутніх батьків, генетичним чинникам та профілактиці можливих проблем.

Допис Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Ще одна відмінність, на яку звернула увагу знаменитість, — тривалість консультацій. У Швейцарії прийом зазвичай займає 15–20 хвилин, тоді як в Україні він може тривати від пів години до години. Такий формат дозволяє детальніше обговорити питання, які турбують пацієнтку. Крім того, українським спеціалістам, за словами ведучої, можна написати особисто між прийомами, тоді як у Швейцарії подібна практика не поширена.

Водночас Онуфрійчук не заперечує переваг швейцарської системи охорони здоров’я. Вона наголошує, що тамтешні медики мають якісне сучасне обладнання та високий рівень підготовки у питаннях складних захворювань.

Допис Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Допис Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Досвід телеведучої викликав жваве обговорення в Мережі. Деякі користувачі погодилися з її спостереженнями та розповіли про власний досвід медичного супроводу вагітності за кордоном. Зокрема, одна з коментаторок згадала про британську систему, де вагітних супроводжують акушерки, а кількість планових УЗД обмежена.

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Допис Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Допис Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно вагітна дружина Остапчука з іграшкою на голові здивувала зізнанням і показала витівки 2-річного сина.

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