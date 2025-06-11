Вагітна учасниця "Холостяка-12" розсекретила стать майбутньої дитини

Марина Голд із чоловіком / © instagram.com/marynagold1

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Учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-12", де головним героєм був Алекс Топольський, Марина Голд розсекретила стать майбутньої дитини.

Ще у травні блогерка зізналась, що вагітна первістком. Нині ж Марина разом зі своїм чоловіком, з яким вона мешкає в США, влаштувала гендер-паті. Закохані для особливої події влаштували милий пікнік на свіжому повітрі. Вони були одягнені у білі кольори, розстелили покривало та прикрасили локацію різними ніжними квітами.

Марина Голд із чоловіком / © instagram.com/marynagold1

Головним атрибутом гендер-паті став тортик із кольоровою начинкою: синій колір символізував хлопчика, а рожевий – дівчинку. Врешті, виявилося, що закохані стануть батьками донечки.

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"Як же сильно ми тебе любимо і на тебе чекаємо", - поділилася своїми емоціями Марина Голд.

Марина Голд із чоловіком / © instagram.com/marynagold1

До речі, сама блогерка перед тим, як дізнатися стать, відчувала, що в них буде дівчинка. Тим часом чоловік Марини був переконаний, що хлопчик. Врешті, коли виявилося, що пара чекає на донечку, вони неабияк зраділи.

Нагадаємо, наразі співачка СолоХа теж при надії. Нещодавно артистка випадково розсекретила стать майбутньої дитини. До слова, виконавиця вже стане мамою втретє.