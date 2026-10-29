"Вагітна в 47": Соломія Вітвіцька заінтригувала відповіддю про другу дитину

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Ведуча Соломія Вітвіцька відповіла, чи планує другу дитину після народження сина Устима, та з гумором відреагувала на запитання про нову вагітність у 47 років.

46-річна ведуча лише місяць тому вперше стала мамою. Нині її життя обертається навколо маленького Устима. Зірка поступово звикає до нового статусу та материнських обов’язків. Ночі бувають безсонними, адже малюка потрібно годувати кожні дві-три години. До того ж синочка часом турбує животик. Попри труднощі, Вітвіцька зізнається, що материнство вже встигло змінити її внутрішній світ.

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«Якщо чесно, досі звикаю й усвідомлюю всю відповідальність та всю шалену любов до цієї маленької людини», — поділилася Соломія.

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Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча також відверто розповіла про труднощі грудного вигодовування. За її словами, раніше вона навіть не уявляла, наскільки складним може бути цей процес. А досвід материнства виявився значно емоційнішим і глибшим, ніж вона очікувала. Тим часом підписники не приховують захоплення Соломією та запитують, чи хотіла б вона знову пережити вагітність.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Сама не уявляла, що це буде настільки магічно і настільки змінить мене і мої пріоритети. А ви уже готові до рубрики „Вагітна в 47“? Якщо чесно, то наразі звикаю до нового статусу та графіка життя. І не готова відповісти на питання про другу дитину», — відповіла знаменитість.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Наразі Соломія не поспішає замислюватися про поповнення в родині. Усі її думки зосереджені на синочку та новому етапі життя, який вона тільки починає пізнавати.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька замилувала фото одномісячного сина й заговорила про дітей чоловіка від попередніх стосунків.

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