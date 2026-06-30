Вагітна відома українська акторка розсекретила стать майбутнього малюка і засвітила свого чоловіка

Клавдія Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

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Зірка серіалу «Реванш», відома українська акторка Клавдія Дрозд, яка вагітна первістком, розсекретила стать майбутнього малюка.

Знаменитість задля цього влаштувала гендер-паті. Щоправда, артистка чесно зізналась, що на початку вагітності взагалі не планувала такого роду дійства. Утім, свою думку Клавдія Дрозд все ж таки змінила, про що зовсім не пошкодувала.

Акторка та її чоловік, якого вона, до речі, ретельно приховує, орендували заклад. Зал був прикрашений фотозоною, на якій містився напис: «Хлопчик чи дівчинка». Гості залюбки там фотографувались. До речі, присутні одягали блакитні або рожеві окуляри, обирали у таких кольорах смаколики та ділились на дві команди: за хлопчика та за дівчинку.

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Клавдія Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

Врешті, Клавдія Дрозд та її чоловік розсекретили стать малюка, розрізавши торт, який усередині був із начинкою блакитного кольору. Отже, у подружжя народиться син. До речі, коли артистка розрізала торт, то засвітила свого чоловіка, якого практично не показує.

У Клавдії Дрозд та її чоловіка народиться син / © instagram.com/namedklavdiia

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Енн Гетевей розсекретила, що вагітна. 43-річна знаменитість стане мамою втретє.

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