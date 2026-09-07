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Вагітна Вітвіцька показала зсередини квартиру, куди після ремонту переїде з новонародженим сином
Вже незабаром у зірки народиться синочок і вони житимуть у новій оселі.
Телеведуча Соломія Вітвіцька на останніх тижнях вагітності показала, як просувається ремонт у її новій квартирі, де вона планує оселитися разом із чоловіком Олексієм Ситайлом і їхнім сином.
Так, зірка опублікувала у фотоблогу домашню фотосесію просто посеред ремонту. Вітвіцька позувала без макіяжу з помітно округленим животиком, продемонструвавши кілька приміщень майбутньої оселі.
Судячи зі світлин, квартира вже поступово набуває завершеного вигляду. В одних кімнатах залишилося лише додати останні деталі, тоді як інші ще потребують роботи майстрів.
Ведуча зізналася, що спочатку розраховувала завершити облаштування помешкання до появи малюка. Однак ремонт затягнувся, тому повністю уникнути клопотів із майстрами вже після пологів не вдасться.
«Ремонт: фінальний етап. Вагітність — теж. Дуже хотіла привезти сина вже у свою квартиру після ремонту. Але, схоже, що малий не дочекається поки ми домовимося з усіма майстрами, і візьме активну участь у переїзді», — пожартувала Соломія.
Народження первістка 46-річна Вітвіцька очікує у вересні. Батьком дитини є її чоловік, військовослужбовець Олексій Ситайло.
До слова, нещодавно телеведуча також ділилася подробицями останніх тижнів вагітності та розповідала, як змінилося її самопочуття напередодні пологів.