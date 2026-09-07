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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
621
Час на прочитання
1 хв

Вагітна Вітвіцька показала зсередини квартиру, куди після ремонту переїде з новонародженим сином

Вже незабаром у зірки народиться синочок і вони житимуть у новій оселі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведуча Соломія Вітвіцька на останніх тижнях вагітності показала, як просувається ремонт у її новій квартирі, де вона планує оселитися разом із чоловіком Олексієм Ситайлом і їхнім сином.

Так, зірка опублікувала у фотоблогу домашню фотосесію просто посеред ремонту. Вітвіцька позувала без макіяжу з помітно округленим животиком, продемонструвавши кілька приміщень майбутньої оселі.

Судячи зі світлин, квартира вже поступово набуває завершеного вигляду. В одних кімнатах залишилося лише додати останні деталі, тоді як інші ще потребують роботи майстрів.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча зізналася, що спочатку розраховувала завершити облаштування помешкання до появи малюка. Однак ремонт затягнувся, тому повністю уникнути клопотів із майстрами вже після пологів не вдасться.

«Ремонт: фінальний етап. Вагітність — теж. Дуже хотіла привезти сина вже у свою квартиру після ремонту. Але, схоже, що малий не дочекається поки ми домовимося з усіма майстрами, і візьме активну участь у переїзді», — пожартувала Соломія.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Народження первістка 46-річна Вітвіцька очікує у вересні. Батьком дитини є її чоловік, військовослужбовець Олексій Ситайло.

До слова, нещодавно телеведуча також ділилася подробицями останніх тижнів вагітності та розповідала, як змінилося її самопочуття напередодні пологів.

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