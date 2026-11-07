Вагітна зірка "Холостяка" переїжджає з Києва й розсекретила, де житиме з чоловіком: "Мені тривожно"

Катерина Лозовицька

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Переможниця 12-го сезону шоу «Холостяк» Катерина Лозовицька готується до тимчасового переїзду з Києва. Модель, яка нещодавно оголосила про вагітність, разом із чоловіком, співаком Гідаятом Сеїдовим, вирішила перебратися на захід України.

Причиною такого кроку стала турбота про безпеку майбутньої дитини та власний спокій під час вагітності. Про зміну місця проживання Катерина розповіла підписникам у фотоблогу. Вона зізналася, що рішення далося їй непросто, адже столиця давно стала для неї найріднішою.

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«Ми їдемо з Києва. Через мою вагітність вирішили знайти більш безпечне місце на найближчий час. Це дуже сумна для мене подія. Але на якийсь час вирішили переїхати на західну Україну. Мені сумно й тривожно. Це дуже важко, адже я люблю Київ усім серцем. Знаю, що це правильне рішення, але сподіваюсь, що наш переїзд тимчасовий», — зазначила Катерина.

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Катерина Лозовицька / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Підготовка до зміни домівки вже триває. Частину особистих речей подружжя відправило до нового помешкання поштою, забирає із собою в автомобілі. Для Лозовицької це черговий переїзд, і, як вона зізнається, постійні зміни місця проживання неабияк її виснажують.

«Чесно, не знаю, що відчуваю. Який це вже за рахунком переїзд… Переїзди безкінечні, хочу плакать. Але я правда стала дуже сентиментальною», — поділилася модель.

Попри сум через розлуку з Києвом, Лозовицька розуміє, чому родина ухвалила таке рішення. Наразі подружжя планує пожити на заході України, сподіваючись, що згодом зможе повернутися до столиці.

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