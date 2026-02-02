ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
4198
Час на прочитання
2 хв

Вагітній зірці "Холостяка-13" з обранцем відмовили у шлюбі: Інна Бєлєнь у сльозах здивувала причиною

Наречені для розпису обрали особливу дату, але у РАЦСі їх офіційно не розписали.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вагітна Інна Бєлєнь з нареченим

Вагітна Інна Бєлєнь з нареченим / © instagram.com/innka_belen

Переможниця романтичного реаліті «Холостяк-13», волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь приголомшила, як їй з нареченим Іваном відмовили в укладанні шлюбу у РАЦСі.

Прикрою ситуацією вагітна блогерка поділилася в Instagram. Вона вийшла у сториз зі сльозами та зізналася, що довгоочікувана подія обернулася повним розпачем. Напередодні наречені обрали особливу дату й готувалися вже ділитися щасливими фото з обручками, але, на жаль, РАЦС не дозволив розписувати пару.

«Сьогодні збиралися почати із запитання: „А ви знаєте, що сьогодні за дата?“ 02.20.2026 — дзеркальна дата, що символізує пару, баланс і справжнє партнерство. День про вибір одне одного, про „ми“, стабільність і любов на довгу дистанцію. Не просто красива цифра, а дата, яка має все, що треба для шлюбу. І міг би бути допис з фото і щасливою усмішкою, і щось на кшталт „його дружина, приймаю вітання“. Але нас не розписали», — приголомшила Інна.

Сториз Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Сториз Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Причиною, як пояснила Інна, знову стали документи про її попередній шлюб за кордоном. Блогерка раніше вже розповідала, що розлучення, оформлене в Німеччині, роками не могли коректно внести до українських реєстрів через апостиль та переклади.

Та цього разу наречені були дуже рішучими й хотіли якнайшвидше втілити мрію. Тож здолали чимало кілометрів у рідному Харкові, сподіваючись, що питання нарешті вирішиться. Однак щоразу все пішло не за планом.

«Я хотіла саме таку дату. По понеділкам не працюють органи реєстрації. Ваня домовився і ми поїхали 200 км в бік Полтави. Нагадаю, до цього у нас вже було дві відмови через відсутність апостилю. Приїхали в Наталіно (Харківщина — прим. ред.), дали документи, а нам такі „Ой, був шлюб за кордоном, це треба вбивати в базу, у мене доступу немає, а сьогодні ж вихідний, ніде воно не пройде, тому не сьогодні. Але спробуйте ще в Карлівці“. Ми поїхали, а там в ЦНАПі взагалі не розписують. Відправили в РАЦС. А там сьогодні видають довідки про смерть», — пояснила зірка.

Сториз Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Сториз Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Тим не менш, після такого емоційного випробування Інна зазначила, що поруч з нею найкращий для неї чоловік. І саме тому, за її словами, вона змирилася з обставинами та усвідомила, що «вже неважлива дата, бо головне, що вона поруч зі своєю людиною». Наречені тепер мають намір укладати шлюб через «Дію».

Дата публікації
Кількість переглядів
4198
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie