Вагітній зірці "Холостяка-13" з обранцем відмовили у шлюбі: Інна Бєлєнь у сльозах здивувала причиною

Переможниця романтичного реаліті «Холостяк-13», волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь приголомшила, як їй з нареченим Іваном відмовили в укладанні шлюбу у РАЦСі.

Прикрою ситуацією вагітна блогерка поділилася в Instagram. Вона вийшла у сториз зі сльозами та зізналася, що довгоочікувана подія обернулася повним розпачем. Напередодні наречені обрали особливу дату й готувалися вже ділитися щасливими фото з обручками, але, на жаль, РАЦС не дозволив розписувати пару.

«Сьогодні збиралися почати із запитання: „А ви знаєте, що сьогодні за дата?“ 02.20.2026 — дзеркальна дата, що символізує пару, баланс і справжнє партнерство. День про вибір одне одного, про „ми“, стабільність і любов на довгу дистанцію. Не просто красива цифра, а дата, яка має все, що треба для шлюбу. І міг би бути допис з фото і щасливою усмішкою, і щось на кшталт „його дружина, приймаю вітання“. Але нас не розписали», — приголомшила Інна.

Сториз Інни Бєлєнь

Причиною, як пояснила Інна, знову стали документи про її попередній шлюб за кордоном. Блогерка раніше вже розповідала, що розлучення, оформлене в Німеччині, роками не могли коректно внести до українських реєстрів через апостиль та переклади.

Та цього разу наречені були дуже рішучими й хотіли якнайшвидше втілити мрію. Тож здолали чимало кілометрів у рідному Харкові, сподіваючись, що питання нарешті вирішиться. Однак щоразу все пішло не за планом.

«Я хотіла саме таку дату. По понеділкам не працюють органи реєстрації. Ваня домовився і ми поїхали 200 км в бік Полтави. Нагадаю, до цього у нас вже було дві відмови через відсутність апостилю. Приїхали в Наталіно (Харківщина — прим. ред.), дали документи, а нам такі „Ой, був шлюб за кордоном, це треба вбивати в базу, у мене доступу немає, а сьогодні ж вихідний, ніде воно не пройде, тому не сьогодні. Але спробуйте ще в Карлівці“. Ми поїхали, а там в ЦНАПі взагалі не розписують. Відправили в РАЦС. А там сьогодні видають довідки про смерть», — пояснила зірка.

Сториз Інни Бєлєнь

Тим не менш, після такого емоційного випробування Інна зазначила, що поруч з нею найкращий для неї чоловік. І саме тому, за її словами, вона змирилася з обставинами та усвідомила, що «вже неважлива дата, бо головне, що вона поруч зі своєю людиною». Наречені тепер мають намір укладати шлюб через «Дію».