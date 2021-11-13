Вахтанг Кікабідзе закликав українських артистів не їздити з концертами до Росії

Сам же актор 12 років не їздив до Росії.

Культовий грузинський актор Вахтанг Кікабідзе висловив свою позицію щодо концертів українських артистів у Росії.

Так, в ефірі програми "Свобода слова Сявіка Шустера" Кікабідзе сказав, що не потрібно українцям їздити виступати до Росії.

"Я вважаю, що не повинні (ред. – виступати в Росії). Вони повинні вимагати у своєї країни, аби у них була робота. Щось потрібно придумати, аби вони не їздили. Так не робиться. Не можна йти співати та танцювати для того, хто тебе б'є", - висловив свою позицію актор.

Вахтанг Кікабідзе / скріншот з відео

До слова, Кікабідзе розповів, що така ж сама ситуація відбувається й у Грузії. Втім, у колі спілкування актора таких людей, які їздять з концертами до Росії, немає. Сам же він 12 років там не виступав.

"Я 2008 року сказав, що моєї ноги не буде в Росії. Уже 12 років я в жодному з російських міст не був", - додав Кікабідзе.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання