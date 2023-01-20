Вахтанга Кікабідзе поховали у Грузії: з українським прапором на труні та зверненням від Зеленського

Під час прощальної церемонії з легендою промову від президента прочитав Міністр культури України Олександр Ткаченко.

У Тбілісі поховали легендарного грузинського актора, співака та режисера Вахтанга Кікабідзе.

Прощання відбувалося протягом трьох днів у церкві Кашветі на проспекті Руставелі. Від України провести в останню путь легенду до Тбілісі прилетів Міністр культури України Олександр Ткаченко. Він прочитав промову від президента України Володимира Зеленського.

У себе на сторінці в Facebook Ткаченко розмістив пост, де розповів про прощання з Вахтангом Костянтиновичем:

"Його відданість справі життя, мудрість, невичерпна енергія, доброта були прикладом для всіх. Українці вдячні Вахтангу Кікабідзе за підтримку у боротьбі проти російського агресора. Ім'я Вахтанга Кікабідзе буде вписане в історію України як великого грузина, який зробив свій внесок у захист незалежності та суверенітету України. Завжди це пам'ятатимемо і ніколи не забудемо", - зазначив міністр.

Водночас Ткаченко нагадав, що минулого року Кікабідзе усі гроші зі свого ювілейного концерту у Батумі передав на допомогу українській армії.

"Сказав від себе, що коли сьогодні у нас в країні під час російсько-української війни гинуть воїни та рятівники, лікарі та артисти, то кажуть: "Герої не вмирають". Це повною мірою стосується і Вахтанга Кікабідзе. Герої не вмирають", - додав Ткаченко.

Сьогодні попрощались з великою людиною, великим актором, режисером, співаком Вахтангом Кікабідзе. Зачитав співчуття... Опубликовано Олександром Ткаченко Четверг, 19 января 2023 г.

Міністр культури розповів, що Україна також хоче віддячити легендарному актору за його підтримку, тож в планах є ініціювати створення в Києві скверу та україно-грузинського фестивалю імені Вахтанга Кікабідзе.

Зазначимо, що ротягом церемонії прощання труна з грузинською зіркою була прикрашена грузинським та українським прапорами. Так вирішили рідні актора, бо знали про його величезну любов до України.

Вахтанга Костянтиновича поховали 19 січня на Верійському цвинтарі у Тбілісі поруч з матір'ю та дружиною актора, якої не стало у 2021 році.

Нагадаємо, що легендарний Вахтанг Кікабідзе пішов з життя 15 січня 2023 року. Йому було 84 роки. Легендарний грузинський актор дуже любив Україну, часто бував тут з концертами. Підтримував нас і до і після повномасштабного вторгнення рф до України.

У Грузії прощаються з Вахтангом Кікабідзе

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