Вакарчук а капела заспівав з львів'янами гімн просто неба – відео

Вакарчук а капела заспівав з львів'янами гімн просто неба – відео

Український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який під час війни їздить з концертами для захисників, волонтерів та медиків, знову завітав до рідного Львова.

Артист, який вдруге стане батьком, відвідав акцію "Запустимо серця разом". Вона відбулася на площі напроти оперного театру.

Під час заходу усіх охочих навчали надавати домедичну допомогу при раптовій зупинці серця.

Також виконавець а капела заспівав з львів'янами гімн просто неба. Відповідне відео з'явилося в Мережі.

Нагадаємо, Світлана Лобода вигадала, як допомогти молодому кондитеру з Харкова, район якого обстріляли окупанти. Хлопець звернувся до її благодійного центру.

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