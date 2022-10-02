Вакарчук із мешканцями Ізюму зворушливо заспівав "Червону руту" на тлі зруйнованого міста

Співак Святослав Вакарчук влаштував невеличкий концерт для мешканців звільненого від російських загарбників Ізюму, на Харківщині.

"Змучане, суворе, але вільне місто. І люди - втомлені, зосереджені, але з такою надією в очах! Люди, які дуже потребують усієї підтримки, і це не лише про пряму гуманітарну допомогу, що вкрай важливо, а й тепле слово, посмішку, просто увагу", - розповів Вакарчук.

Також на своїй сторінці у Facebook виконавець поділився зворушливим відео, на якому разом із мешканцями міста заспівав легендарну пісню "Червона рута". Як розповів лідер "Океан Ельзи", люди самі підійшли до нього та попросили заспівати разом.

"Послухайте, як співає Ізюм 'Червону руту". І от з чого ті рашисти вирішили, що зможуть підкорити наших людей?", - зауважив артист.

Ізюм. Змучане, суворе, але вільне місто. І люди - втомлені, зосереджені, але з такою надією в очах! Люди, які дуже потребують усієї підтримки, і це не лише про пряму гуманітарну допомогу, що вкрай важливо, а й тепле слово, посмішку, просто увагу. Побачили на вулиці, питають: - "а можете заспівати? А можемо трохи заспівати разом?". - "Звісно, разом ми можемо все!" Послухайте, як співає Ізюм 'Червону руту". І от з чого ті рашисти вирішили, що зможуть підкорити наших людей?! Опубликовано Святославом Вакарчуком Суббота, 1 октября 2022 г.

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