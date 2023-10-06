Вакарчук на фронті провідав чоловіка Маші Єфросиніної і показав спільне селфі

Музикант зустрівся з українським захисником на передовій.
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук нещодавно побував у прифронтовій зоні, де зустрівся з чоловіком ведучої Маші Єфросиніної.
Як відомо, чоловік зірки, бізнесмен, екс-голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв вже понад рік є бійцем ЗСУ та захищає нашу країну на передовій.
Як розповіла Єфросиніна у своєму Instagram, днями Хромаєв надіслав їй селфі, де зображений разом з Вакарчуком:
"Найкраще повідомлення "привіт", яке можна отримати з ранку", - підписала кадр з Хромаєвим та Вакарчуком ведуча.
Зазначимо, нещодавно в одному з інтерв'ю Маша Єфросиніна розповідала, що її чоловік служить у 112-й бригаді, в прифронтовій зоні вже понад рік. Він офіційно в ЗСУ. Свого часу Хромаєв пішов добровольцем і ухвалив рішення офіційно оформитися до Збройних сил.
"На сьогоднішні він уже командир роти в 112 бригаді. В його підрозділі більше 100 людей. Вони займаються радіоелектронною боротьбою, БпЛА і дронами", - розповідала Єфросиніна.
Нагадаємо, що нещодавно Маша Єфросиніна зізналася, чому образилася на чоловіка через його рішення піти в ЗСУ.
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