Вакарчук на тлі зруйнованих будинків на Донбасі пригадав настанову батька у день його народження

Співак Святослав Вакарчук віддав шану своєму батьку, Герою України та ексміністру освіти України, Івану Вакарчуку у день його народження.

6 березня 2023 року тато музиканта міг би відсвяткувати свій 76 день народження, але, на жаль, пішов з життя раніше. У пам'ятну дату Вакарчук-молодший пригадав настанову, якої його завжди вчив батько. Святослав поділився світлиною на тлі зруйнованих внаслідок бойових дій будинків на Донбасі та пояснив, чому має бути там.

"Цього дня був би день народження мого тата Івана Вакарчука. Завжди згадую його слова: "Як можеш чимось не займатись — не займайся. Роби лише те, чого не можеш не робити". Саме тому зараз, тут. На Донбасі. З нашими захисниками і захисницями. Буду їздити сюди стільки, скільки потрібно. До Перемоги", - написав Вакарчук.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Нагадаємо, що минулого року у Львові з'явилася вулиця, яка носить ім'я батька Святослава Вакарчука.

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