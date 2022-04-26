Вакарчук назвав, скільки коштів вдалося зібрати під час благодійного концерту: "Сума дуже суттєва"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчук у тяжкі для країни часи їздить українськими містами та підтримує бойовий дух українців.

Декілька днів тому, 24 квітня, артист виступив на станції столичного метро "Золоті ворота".

До, під час та після телевізійної трансляції концерту на спеціальному сайті відбувався збір коштів на рахунок благодійного фонду "Твоя опора" для допомоги дітям, що постраждали від війни РФ в Україні.

Концерт "Океану Ельзи"

Як зізнався Вакарчук в ефірі телемарафону, коштів вдалося зібрати чимало, більше 8 млн гривень. Артист сподівається, що це допоможе діткам.

"Ми зібрали ці гроші. Тут навіть не стільки важлива сума, хоча сума дуже суттєва. Я сподіваюся, що це дуже допоможе. Важливо – скільки людей долучилося. Тобто були люди, які давали навіть по п'ять гривень. Я був задоволений як митець, я був зворушений як людина, і для мене була гордість як для громадянина", - поділився співак.

Концерт "Океану Ельзи"

До слова, Вакарчук постійно їздить містами України. Артист підтримується мирних жителів, а також –військових. Втім, не лише виконавець допомагає у такі тяжкі часи. Його донька Діана займається волонтерством

А от крихітного сина співак не бачить. Святослав шкодує, що він пропускає те, як росте його Іванко.

"Мені дуже шкода, що я не можу бути поруч з маленьким Іваном, коли він вже от-от навчиться ходити. Це відчуття якогось такого суму воно присутнє. Але у мене є відчуття спокою, бо я знаю, що він у безпеці. Я допомагаю своїм побратимам робити так, щоб я міг повернутися додому вже в абсолютно мирній ситуації. Ми для цього всі працюємо. А старша моя донька волонтерить за заході України і працює тяжко. Її хлопець зараз захищає країну теж", - поділився артист.

Трансляція концерту гурту "Океан Ельзи" зібрала більше 8 млн гривень

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